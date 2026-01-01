响应托管
使用 Node.js 托管在生产环境中部署 React 应用
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 网站
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50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 React 的可扩展性而打造
部署您的 React 应用，采用一种能简化从代码到生产环境路径的设置。将您的项目推送到 Hostinger 的 Node.js 托管服务，您的前端将在一个为现代 JavaScript 构建和动态应用行为准备就绪的环境中运行。 您的应用将保持在线，运行在专为性能稳定和可靠运行时间而构建的托管基础设施上。这将减少您的部署工作，在使用量增长时提供更大的扩展空间，并让您有更多时间专注于用户实际看到的界面和功能。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
React 托管常见问题解答
获取有关 React 托管服务的最常见问题解答。
什么是 React 托管？
React 托管用于使用 React 构建的应用程序的生产环境，以便它们可以被部署、提供服务并由用户访问。这很重要，因为您的应用程序需要运行时、构建处理和一个稳定的公共端点，而不仅仅是笔记本电脑上的静态文件。
React 托管和普通 VPS 托管有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全。而使用 Hostinger 的 Node.js 托管，这些服务器任务将由我们处理，从而减少您的 React 应用的设置和维护工作。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 React 应用吗？
可以。连接您的GitHub账户，授予对私有仓库的访问权限，然后从您想要的分支进行部署。您可以保持仓库私有，同时使用常规的推送到部署工作流。
React 托管是否有流量限制或超额费用？
套餐是有限制的，如果您的应用增长超出这些限制，您需要升级到更大的套餐或进行适当的设置。我们不会对正常的流量高峰收取意外的超额费用，但持续的使用量应与您套餐资源相匹配。
如何将我的 React 应用从本地或另一个主机迁移到 Hostinger？
将应用程序推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接存储库，并部署您想要的分支。如果您要从其他主机迁移，可以将应用程序指向相同的代码库，并在设置过程中更新任何环境变量或构建设置。