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使用 Node.js 托管在生产环境中部署 React 应用

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

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React 托管常见问题解答

获取有关 React 托管服务的最常见问题解答。
React 托管用于使用 React 构建的应用程序的生产环境，以便它们可以被部署、提供服务并由用户访问。这很重要，因为您的应用程序需要运行时、构建处理和一个稳定的公共端点，而不仅仅是笔记本电脑上的静态文件。
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全。而使用 Hostinger 的 Node.js 托管，这些服务器任务将由我们处理，从而减少您的 React 应用的设置和维护工作。
可以。连接您的GitHub账户，授予对私有仓库的访问权限，然后从您想要的分支进行部署。您可以保持仓库私有，同时使用常规的推送到部署工作流。
套餐是有限制的，如果您的应用增长超出这些限制，您需要升级到更大的套餐或进行适当的设置。我们不会对正常的流量高峰收取意外的超额费用，但持续的使用量应与您套餐资源相匹配。
将应用程序推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接存储库，并部署您想要的分支。如果您要从其他主机迁移，可以将应用程序指向相同的代码库，并在设置过程中更新任何环境变量或构建设置。

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