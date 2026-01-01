专为 React 的可扩展性而打造

部署您的 React 应用，采用一种能简化从代码到生产环境路径的设置。将您的项目推送到 Hostinger 的 Node.js 托管服务，您的前端将在一个为现代 JavaScript 构建和动态应用行为准备就绪的环境中运行。 您的应用将保持在线，运行在专为性能稳定和可靠运行时间而构建的托管基础设施上。这将减少您的部署工作，在使用量增长时提供更大的扩展空间，并让您有更多时间专注于用户实际看到的界面和功能。