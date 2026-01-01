Expressjs 托管
轻松在生产环境中运行 Express.js 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
简易的 Express.js 托管，清晰的月付价格
在可靠的基础设施上运行 Express.js 应用和 API，每个方案都包含 30 天退款保证，让您安心部署。
最热门
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Business
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¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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运行 Express.js API 时不会出现瓶颈
无需花费时间进行服务器配置，即可部署您的 Express.js API 和 Web 应用。只需推送代码，我们的 Node.js 托管服务即可为您提供一条轻松的生产部署路径，确保路由、中间件和请求处理都能按照您的项目预期运行。 您的应用运行在精心打造的托管基础设施上，该基础设施旨在提供稳定的正常运行时间和可预测的性能。这意味着您可以减少维护时间，将更多精力投入到新功能的开发，即使流量不断增长也能轻松应对。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Expressjs 托管常见问题解答
获取有关 Expressjs 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 Express.js 托管？我为什么需要它？
Express.js 托管是一个运行时环境，用于在实时服务器上部署和运行 Express 应用。这非常重要，因为在用户访问您的应用之前，需要正确配置 Node.js、进程处理和网络访问。
Express.js托管与普通VPS托管有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、安全更新和进程管理器。而 Hostinger 的 Node.js 主机服务则为您处理了这些服务器配置，因此 Express.js 主机服务让您可以专注于应用程序开发，而无需操心服务器管理。
我可以将私有 GitHub 仓库部署到 Hostinger 吗？
是的。您可以连接您的 GitHub 帐户，授权访问私有仓库，并从所需的分支进行部署。之后，系统可以自动从该仓库拉取更新。
Express.js 应用是否有流量限制或超额费用？
如果您的应用超出套餐包含的资源，性能可能会受到影响，您可能需要升级套餐。Hostinger 不会因 Node.js 主机的流量高峰而收取额外的超额费用。
如何将 Express.js 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
您可以从 Git 仓库部署或上传您的应用程序，设置 Node.js 版本和启动命令，并将您的域名指向它。如果您的应用程序已经在本地运行，则迁移通常只需要配置和部署步骤，而无需重写代码。