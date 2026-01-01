Replit主机
几分钟内即可部署 Replit 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
每月固定费用，无任何隐藏费用
将您使用 Replit 构建的应用程序部署到专为运营环境打造的可靠托管服务上。凭借我们的 30 天退款保证，您可以放心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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让 Replit 项目更快上线
在 Replit 中构建的应用程序和原型，无需更改您的技术栈，即可从开发环境部署到运营环境。将您的 Node.js 代码推送到 Hostinger，并通过简化部署的设置运行，让您的项目无需额外配置或服务器工作即可上线。 一旦部署，您的应用程序将在自托管基础设施上运行，该基础设施能够在负载下保持稳定。您将获得可靠的正常运行时间、可扩展性，减少服务器维护时间，从而专注于重要的代码。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Replit托管常见问题解答
获取有关 Replit 托管服务最常见问题解答。
Replit 托管对 Node.js 应用或网站起着什么作用？
把你在 Replit 中构建的 Node.js 应用程序或网站部署到真实用户可以访问的运营服务器上。这很重要，因为 Replit 非常适合开发，但运营托管服务能让你控制正常运行时间、域名和部署行为。
Replit 托管和普通 VPS 托管有什么不同？
使用VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js运行时、安全补丁和进程处理。而使用Hostinger Node.js托管服务，运行时和基础设施将由我们为您管理，这样您就可以部署应用程序，不需要进行服务器管理工作。
我可以部署一个私有的GitHub仓库用于Replit托管吗？
可以。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想运行的分支进行部署。无需将仓库公开，即可从 GitHub 部署更新。
Replit主机服务是否有流量限制或超额费用？
如果您的应用超出套餐限制，在不升级的情况下，它可能会受到资源限制。我们不会因为流量激增收取意外的超额费用；主要限制是您的套餐中的容量。
如何将 Replit 项目从本地或其他主机迁移到 Hostinger？
将您的应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接仓库，并部署它。如果您是从本地机器或其他主机迁移，请确保您的 Node 版本、环境变量和启动命令与应用匹配，然后再切换流量。