让 Replit 项目更快上线

在 Replit 中构建的应用程序和原型，无需更改您的技术栈，即可从开发环境部署到运营环境。将您的 Node.js 代码推送到 Hostinger，并通过简化部署的设置运行，让您的项目无需额外配置或服务器工作即可上线。 一旦部署，您的应用程序将在自托管基础设施上运行，该基础设施能够在负载下保持稳定。您将获得可靠的正常运行时间、可扩展性，减少服务器维护时间，从而专注于重要的代码。