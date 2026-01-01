Vite主机

几分钟内即可部署使用 Vite 构建的应用

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起步价¥29.99/月
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维特主机

Vite主机定价简单明了

使用 Vite 构建的应用，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
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¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
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无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

专为 Vite 应用而设计

使用 Vite 构建的应用，通过 Node.js 托管服务，即可轻松部署到现有工作流程中。只需推送项目、运行构建，即可立即运行生成的应用，无需额外配置。 您的网站运行在精心设计的托管基础设施上，确保性能稳定可靠，即使项目规模不断扩大，也能持续应对流量挑战。这简化了从本地开发到生产环境的部署流程，减少了服务器管理工作。
维特主机

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Vite主机常见问题解答

获取有关 Vite 主机服务的常见问题解答。
Vite托管是指将使用Vite构建的应用部署到运行中的Node.js环境中，以便用户可以在线访问。这一点很重要，因为Vite是一个构建工具，而不是生产环境运行时，所以编译后的应用及其依赖的任何后端仍然需要托管服务。
使用普通的VPS主机，您需要自行管理服务器操作系统、Node.js版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用我们的Node.js主机服务，平台会处理服务器层的所有工作，让您可以专注于应用程序开发，而无需操心维护。
是的。您可以连接您的 GitHub 帐户，授予对私有仓库的访问权限，并从您选择的分支进行部署。之后，即可直接从 GitHub 部署更新，无需手动上传。
资源有限，如果您的应用使用量超出套餐容量，则需要升级。我们不会因流量高峰而收取额外费用，但持续高使用量可能需要更多资源。
连接 Vite 应用的 Git 仓库或上传已构建的项目，然后设置所需的 Node.js 版本和环境变量。如果您是从其他主机迁移过来的，请将您的域名指向 Hostinger 并在此处重新部署应用。

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