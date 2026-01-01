专为 Angular 应用性能而打造

无需额外服务器配置，即可将您的 Angular 应用部署到 Node.js 主机上。只需推送您的项目，Hostinger 就会处理运行时和部署流程，让您的网站或应用轻松上线。 您的应用运行在托管基础设施上，该基础设施旨在随着流量变化保持可靠性，因此您可以减少维护时间，将更多精力投入到更新发布中。这为您提供了一条更简单的从代码到生产的路径，托管服务让您高枕无忧。