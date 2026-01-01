Angular 托管

使用可扩展的 Node.js 托管服务部署 Angular 应用

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无需额外服务器配置，即可将您的 Angular 应用部署到 Node.js 主机上。只需推送您的项目，Hostinger 就会处理运行时和部署流程，让您的网站或应用轻松上线。 您的应用运行在托管基础设施上，该基础设施旨在随着流量变化保持可靠性，因此您可以减少维护时间，将更多精力投入到更新发布中。这为您提供了一条更简单的从代码到生产的路径，托管服务让您高枕无忧。
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提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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Angular 主机常见问题解答

获取有关 Angular 托管服务的最常见问题的解答。
Angular 托管是指您使用 Angular 构建的 Node.js 应用或网站在实际用户环境下运行的生产环境。这至关重要，因为您需要一个能够处理部署、运行时依赖、路由和正常运行时间的服务器，而这些都独立于您的本地计算机。
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理、更新和安全。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，平台会处理服务器层，因此您可以部署 Angular 应用而无需维护整台服务器。
是的。连接你的 GitHub 账号，授权访问私有仓库，然后从你想要的分支进行部署。每次推送后，都可以从同一个私有仓库拉取更新。
如果流量超出套餐限制，请求可能会受到限制或性能下降，直到您升级套餐为止。Hostinger 不会用不明确的超额计费方式来掩盖这一点；容量与您选择的套餐挂钩。
将项目推送到 GitHub 或导入现有代码，然后在 Hostinger 中连接该仓库并进行部署。如果您是从其他主机迁移过来的，请在部署后将域名指向新应用，并验证环境变量和构建设置。

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