在 Windsurf 中更快地交付您创建的内容

无需改变工作流程，即可将您在 Windsurf 中构建的应用从本地原型部署到线上平台。只需将代码推送到 Hostinger 的 Node.js 托管平台，您的项目即可使用与生产环境相同的运行时、构建和环境配置运行。 应用上线后，将运行在托管基础设施上，享受可靠的正常运行时间和应对流量增长的充足空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到产品优化中。