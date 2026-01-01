帆板运动场地

使用 Windsurf 构建，托管在 Hostinger 上

免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
现在开始
30天退款保证
帆板运动场地

每个风帆冲浪项目均提供清晰的定价。

使用 Windsurf 构建的应用，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
查看所有功能

显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

在 Windsurf 中更快地交付您创建的内容

无需改变工作流程，即可将您在 Windsurf 中构建的应用从本地原型部署到线上平台。只需将代码推送到 Hostinger 的 Node.js 托管平台，您的项目即可使用与生产环境相同的运行时、构建和环境配置运行。 应用上线后，将运行在托管基础设施上，享受可靠的正常运行时间和应对流量增长的充足空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到产品优化中。
帆板运动场地

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

1. 连接你的项目

连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

2. 立即部署

几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

3. 管理和扩展

掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

查看套餐

推荐的服务器位置：

正在检查...

本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
立即开始
本地部署，全球覆盖

帆板运动场地常见问题解答

获取有关Windsurf主机托管服务的常见问题解答。
Windsurf托管是指将您在Windsurf中构建的Node.js应用程序部署到用户可以访问的线上服务器。这很重要，因为Windsurf是开发工具，而托管是运行应用程序的生产环境。
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 运行时、更新和进程管理。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器任务都由 Hostinger 代您处理，因此您可以专注于使用 Windsurf 构建的应用程序，而无需操心服务器管理。
是的。连接你的 GitHub 账号，授权访问私有仓库，然后部署你想要的分支。你可以在保持仓库私有的同时，仍然使用推送部署功能。
每个套餐都有资源限制，因此如果您的应用超出限制，性能可能会受到影响，您可能需要升级套餐。对于正常使用情况，我们不会收取额外的超额费用，但您应该根据预期的流量和运行时间需求选择合适的套餐。
将项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请在切换流量之前更新所有环境变量和数据库设置。

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。