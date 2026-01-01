帆板运动场地
使用 Windsurf 构建，托管在 Hostinger 上
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
每个风帆冲浪项目均提供清晰的定价。
使用 Windsurf 构建的应用，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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在 Windsurf 中更快地交付您创建的内容
无需改变工作流程，即可将您在 Windsurf 中构建的应用从本地原型部署到线上平台。只需将代码推送到 Hostinger 的 Node.js 托管平台，您的项目即可使用与生产环境相同的运行时、构建和环境配置运行。 应用上线后，将运行在托管基础设施上，享受可靠的正常运行时间和应对流量增长的充足空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到产品优化中。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
帆板运动场地常见问题解答
获取有关Windsurf主机托管服务的常见问题解答。
对于使用 Windsurf 构建的应用程序来说，Windsurf 托管意味着什么？
Windsurf托管是指将您在Windsurf中构建的Node.js应用程序部署到用户可以访问的线上服务器。这很重要，因为Windsurf是开发工具，而托管是运行应用程序的生产环境。
Windsurf主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 运行时、更新和进程管理。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器任务都由 Hostinger 代您处理，因此您可以专注于使用 Windsurf 构建的应用程序，而无需操心服务器管理。
我能否从 Windsurf 部署私有 GitHub 仓库？
是的。连接你的 GitHub 账号，授权访问私有仓库，然后部署你想要的分支。你可以在保持仓库私有的同时，仍然使用推送部署功能。
帆板运动主机服务是否有流量限制或超额收费？
每个套餐都有资源限制，因此如果您的应用超出限制，性能可能会受到影响，您可能需要升级套餐。对于正常使用情况，我们不会收取额外的超额费用，但您应该根据预期的流量和运行时间需求选择合适的套餐。
如何将 Windsurf 项目从本地开发环境迁移到其他托管环境？
将项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请在切换流量之前更新所有环境变量和数据库设置。