从 Base44 应用的巧思到上线，火速实现

用 Base44 构建的应用程序和原型，从构思到上线部署，无需改变您的工作方式。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供一条直达运营环境的路径，让您的项目可以脱离本地环境，进入一个可供真实用户使用的设置。 一旦投入运营，您的应用程序将运行在托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由我们为您处理。这意味着您将减少处理服务器任务的时间，有更多的时间来完善功能、修复错误和发布更新。