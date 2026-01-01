Base44 托管
用几分钟部署 Base44 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
Base44 主机托管的明确定价
在您可以信赖的托管服务上部署 Base44 应用。每个套餐都包含我们 30 天的退款保证，让您放心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
从 Base44 应用的巧思到上线，火速实现
用 Base44 构建的应用程序和原型，从构思到上线部署，无需改变您的工作方式。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供一条直达运营环境的路径，让您的项目可以脱离本地环境，进入一个可供真实用户使用的设置。 一旦投入运营，您的应用程序将运行在托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由我们为您处理。这意味着您将减少处理服务器任务的时间，有更多的时间来完善功能、修复错误和发布更新。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Base44 主机常见问题解答
获取有关 Base44 托管服务最常见问题解答。
什么是专为用 Base44 构建的应用程序所提供的 base44 托管？
这意味着将你用 Base44 构建的 Node.js 应用部署到线上服务器，以便用户可以访问它。Base44 托管至关重要，因为你的应用需要一个生产环境运行时、公共 URL 以及本地计算机之外的托管基础设施。
base44 主机和普通 VPS 主机有什么不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器任务都由 Hostinger 代您处理，让您可以专注于使用 Base44 构建的应用程序。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Base44 项目吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想运行的分支进行部署。之后，你可以在推送更改的同一个仓库中部署更新。
如果我的 Base44 应用流量超出套餐限制，会发生什么？
如果您的应用超出资源限制，可能会导致性能降低，您可能需要更高的套餐。我们不会对 Node.js 托管收取隐藏的超额费用，因此，如果您预计会有流量高峰，请在发布前检查您的套餐限制。
怎么把 Base44 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
从您的 GitHub 仓库部署应用或上传项目文件，然后在 Hostinger 中设置环境变量和启动命令。如果您正在从其他主机迁移，请在验证后将您的域名指向新的应用。