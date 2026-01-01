Framer主机

使用更快、更简单的托管方式部署 Framer 项目

免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
现在开始
30天退款保证
框架托管

Simple Framer 主机，价格透明。

使用 Framer 构建的应用和网站，托管在您可以信赖的可靠基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

从 Framer 的创意到实际网站

无需增加部署难度，即可将您的 Framer 项目转换为可运行的 Node.js 应用。只需推送代码，Hostinger 即可处理运行时和配置，让您的网站或应用从本地构建轻松部署到生产环境，减少人工干预。 您的项目运行在托管基础设施上，该基础设施旨在确保稳定的正常运行时间和可预测的性能，即使流量变化也能应对自如。这让您可以更轻松地持续发布更新，而无需花费时间进行服务器维护。
框架托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Framer 主机常见问题解答

获取有关 Framer 主机服务最常见问题的解答。
Framer托管是指将您使用Framer构建的Node.js应用或网站部署到线上服务器，以便用户可以访问它们。这一点至关重要，因为本地或预览版本并非生产环境托管，您仍然需要运行时环境、正常运行时间和公共URL。
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 运行时、进程管理器、更新和安全。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，服务器管理工作由 Hostinger 负责，因此您可以专注于使用 Framer 构建的应用程序，而无需维护基础设施。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后，就可以从同一个仓库部署更新，而无需将其公开。
套餐均设有资源限制，如果您的应用超出限制，则可能需要升级套餐。对于正常的流量高峰，我们不会收取额外的超额费用，但如果持续超出套餐限制，则应升级到更高级别的套餐。
将项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请在部署后将域名指向新应用，并验证环境变量和构建设置。

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