专为 Nuxt 的扩展方式而设计

无需额外设置，即可将您的 Nuxt 应用部署到 Hostinger 的 Node.js 主机上。只需推送代码，您的项目即可在支持服务器端渲染、API 路由以及您所期望的构建流程的 Node.js 环境中运行。 随着流量增长，您的应用依然易于管理，拥有充足的正常运行时间和资源余量来应对实际使用情况。这为您提供了一条从开发到生产的便捷路径，并减少了服务器维护所需的时间。