Nuxt主机
几分钟内即可部署 Nuxt 应用，无需耗时数小时。
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起步价¥29.99/月
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Nuxt主机定价简单明了，无任何隐藏费用
使用专为生产环境打造的可靠基础设施，安心托管您的 Nuxt 应用。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您无风险试用。
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¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 Nuxt 的扩展方式而设计
无需额外设置，即可将您的 Nuxt 应用部署到 Hostinger 的 Node.js 主机上。只需推送代码，您的项目即可在支持服务器端渲染、API 路由以及您所期望的构建流程的 Node.js 环境中运行。 随着流量增长，您的应用依然易于管理，拥有充足的正常运行时间和资源余量来应对实际使用情况。这为您提供了一条从开发到生产的便捷路径，并减少了服务器维护所需的时间。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Nuxt主机常见问题解答
获取有关 Nuxt 主机服务的最常见问题的解答。
什么是 Nuxt 主机托管？我为什么需要它？
Nuxt Hosting 是一个用于运行 Nuxt 应用的生产环境，它包含了应用所需的 Node.js 运行时和部署配置。这一点至关重要，因为仅靠静态文件托管无法实现服务器端渲染、API 路由或 Nuxt 应用可能使用的其他服务器功能。
Nuxt主机与普通VPS主机有何不同？
使用常规的VPS主机，您需要自行管理服务器、操作系统更新、Node.js版本、进程管理器和安全设置。而使用我们的Nuxt主机，这些基础架构层都由我们负责，因此您可以轻松部署和运行应用程序，无需维护完整的服务器栈。
我可以使用 Nuxt Hosting 部署私有 GitHub 仓库吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后选择你要部署的分支。之后，就可以像在公共仓库一样，通过新的推送来部署更新了。
Nuxt主机是否有流量限制或超额费用？
流量受限于您的套餐资源，因此如果您的 Nuxt 应用流量超出套餐容量，您可能需要升级套餐。正常使用情况下，我们不会收取额外的超额费用，但持续的高流量可能需要更大的套餐。
如何将 Nuxt 应用从其他主机或本地开发环境迁移？
您可以将 Nuxt 应用迁移到 Hostinger，方法是将项目推送到 GitHub，连接代码库，然后将其部署到 Hostinger。如果您已在其他位置部署了该应用，请将相同的代码库指向此处，并根据需要更新任何环境变量或构建设置。