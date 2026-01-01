加快 Claude Code 构建到生产环境的速度

将您用 Claude Code 构建的应用和原型从本地开发部署到生产环境，无需改变您的工作流程。推送您的 Node.js 项目后，Hostinger 将处理运行时和部署，让您的应用无需额外设置即可为用户提供服务。 一旦上线，您的项目将在为稳定运行和可扩展性而构建的托管基础设施上运行。这意味着您可以减少维护服务器的时间，将更多时间用于完善已发布的代码和功能。