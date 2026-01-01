Claude 代码托管
几分钟内即可部署用 Claude Code 构建的应用
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起步价¥29.99/月
30天退款保证
Claude Code托管的明确定价
用 Claude Code 构建的应用，部署在值得信赖的主机上。所有套餐均提供 30 天退款保证，让您安心试用。
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
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加快 Claude Code 构建到生产环境的速度
将您用 Claude Code 构建的应用和原型从本地开发部署到生产环境，无需改变您的工作流程。推送您的 Node.js 项目后，Hostinger 将处理运行时和部署，让您的应用无需额外设置即可为用户提供服务。 一旦上线，您的项目将在为稳定运行和可扩展性而构建的托管基础设施上运行。这意味着您可以减少维护服务器的时间，将更多时间用于完善已发布的代码和功能。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Claude 代码托管常见问题解答
获取有关 Claude 代码托管服务的最常见问题解答。
什么是 Claude Code 托管服务？我为什么需要它？
Claude Code 托管是将您用 Claude Code 构建的 Node.js 应用程序部署到实时服务器，以便其他人使用它们。这很重要，因为代码生成与生产托管不同——您仍然需要运行时、进程管理和网络访问。
Claude Code托管和普通VPS托管有什么不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js、更新和应用程序进程。而 Hostinger 为 Claude Code 提供的 Node.js 托管服务则由平台负责服务器层，因此您可以专注于应用程序和部署流程，无需操心系统管理。
我可以部署私有GitHub仓库吗？
可以。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你选择的分支进行部署。无需公开代码即可从同一仓库拉取更新。
如果我的应用访问量过大，是否会有流量限制或超额费用？
您的套餐资源有限，如果流量超出限制，应用运行速度可能会变慢，或者需要升级到更高级别的套餐。我们不会因超量访问而收取额外费用，但建议您在持续的高负载对性能产生影响之前升级套餐。
如何将用 Claude Code 构建的应用程序从本地开发环境迁移到其他主机？
把项目推送到 GitHub，连接代码仓库，然后部署到 Hostinger。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新所有环境变量和域名设置，并在首次部署后测试应用程序。