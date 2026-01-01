Claude 代码托管

几分钟内即可部署用 Claude Code 构建的应用

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起步价¥29.99/月
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Claude Code托管的明确定价

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¥138.99
¥29.99/月
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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Web应用程序防火墙
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云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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4个CPU内核
4 GB RAM
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每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
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更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

加快 Claude Code 构建到生产环境的速度

将您用 Claude Code 构建的应用和原型从本地开发部署到生产环境，无需改变您的工作流程。推送您的 Node.js 项目后，Hostinger 将处理运行时和部署，让您的应用无需额外设置即可为用户提供服务。 一旦上线，您的项目将在为稳定运行和可扩展性而构建的托管基础设施上运行。这意味着您可以减少维护服务器的时间，将更多时间用于完善已发布的代码和功能。
claude code 托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Claude 代码托管常见问题解答

获取有关 Claude 代码托管服务的最常见问题解答。
Claude Code 托管是将您用 Claude Code 构建的 Node.js 应用程序部署到实时服务器，以便其他人使用它们。这很重要，因为代码生成与生产托管不同——您仍然需要运行时、进程管理和网络访问。
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js、更新和应用程序进程。而 Hostinger 为 Claude Code 提供的 Node.js 托管服务则由平台负责服务器层，因此您可以专注于应用程序和部署流程，无需操心系统管理。
可以。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你选择的分支进行部署。无需公开代码即可从同一仓库拉取更新。
您的套餐资源有限，如果流量超出限制，应用运行速度可能会变慢，或者需要升级到更高级别的套餐。我们不会因超量访问而收取额外费用，但建议您在持续的高负载对性能产生影响之前升级套餐。
把项目推送到 GitHub，连接代码仓库，然后部署到 Hostinger。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新所有环境变量和域名设置，并在首次部署后测试应用程序。

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