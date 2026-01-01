React Router Hosting
几分钟内即可部署 React Router 应用，无需数小时。
免费域名一年
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免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
React Router 托管的简单定价
将您的 React Router 应用托管在专为生产环境构建的可靠基础设施上。放心部署，如果不合适，我们提供 30 天退款保证。
最热门
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¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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保持快速运行的 React Router 应用
使用符合您现有工作方式的配置来部署您的 React Router 应用。将代码推送到 Node.js 托管服务器，无需额外配置即可运行路由、加载器和服务器逻辑，从而简化本地开发到生产环境的迁移过程。 您的应用将部署在专为处理流量和保持稳定在线而构建的托管基础设施上。这减少了您需要管理的部署任务，让您有更多时间专注于 UI、数据流和产品变更。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
React Router 托管常见问题解答
获取有关 React Router 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 React Router 托管？
React Router 托管是指部署使用 React Router 的 React 应用，使其能够在生产环境中运行并服务于真实用户。这一点至关重要，因为客户端路由需要一个支持 Node.js 的托管环境，以便在直接加载和刷新 URL 时能够正确地提供应用服务。
React Router托管与普通VPS托管有何不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node 版本、进程配置、更新和安全设置。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器维护工作都由我们负责，因此您可以专注于应用程序开发，而无需操心服务器维护。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 React Router 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。无需将仓库公开，即可从 GitHub 拉取更新。
React Router 主机托管是否有流量限制或超额费用？
是的，主机方案都有既定的资源限制。如果您的应用超出这些限制，您可能需要升级。流量高峰不会产生额外的费用，但持续的高使用量可能需要更高级别的方案。
如何将我的 React Router 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将应用推送到 GitHub 或导入现有代码库，然后将其连接到 Hostinger 并进行部署。如果您是从其他主机迁移过来的，请将构建和启动设置指向当前的 Node.js 应用，并在上线前验证环境变量。