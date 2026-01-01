React Router 托管

保持快速运行的 React Router 应用

使用符合您现有工作方式的配置来部署您的 React Router 应用。将代码推送到 Node.js 托管服务器，无需额外配置即可运行路由、加载器和服务器逻辑，从而简化本地开发到生产环境的迁移过程。 您的应用将部署在专为处理流量和保持稳定在线而构建的托管基础设施上。这减少了您需要管理的部署任务，让您有更多时间专注于 UI、数据流和产品变更。