轻松打造故事书般的船舶建造项目

使用简化的设置部署您的 Storybook 项目，让工作流程更加便捷。只需推送代码，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可为您提供清晰的路径，从本地构建到线上文档站点或组件沙箱，无需额外的服务器配置。 您的项目运行在专为可靠性而构建的托管基础设施上，因此更新可预测，流量高峰也更容易应对。这意味着您可以减少部署维护时间，将更多精力投入到优化团队所依赖的 UI 组件上。