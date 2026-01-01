故事书托管
几分钟内即可部署使用 Storybook 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
价格透明，无隐藏费用
使用专为生产环境构建的可靠基础设施，安心托管您的 Storybook 应用。我们提供 30 天无风险退款保证，让您放心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
轻松打造故事书般的船舶建造项目
使用简化的设置部署您的 Storybook 项目，让工作流程更加便捷。只需推送代码，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可为您提供清晰的路径，从本地构建到线上文档站点或组件沙箱，无需额外的服务器配置。 您的项目运行在专为可靠性而构建的托管基础设施上，因此更新可预测，流量高峰也更容易应对。这意味着您可以减少部署维护时间，将更多精力投入到优化团队所依赖的 UI 组件上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Storybook 托管常见问题解答
获取有关 Storybook 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 Storybook 托管？我为什么需要它？
Storybook 托管是指将您使用 Storybook 构建的 Node.js 应用或网站部署到用户可以访问的线上环境中。这至关重要，因为本地预览不足以满足生产环境、测试或与团队共享稳定版本的需求。
Storybook主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node 版本、进程管理器和更新。而我们的 Node.js 托管服务会为您处理这些部分，让您可以专注于基于 Storybook 的应用程序开发，而无需操心服务器维护。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Storybook 项目吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。你可以持续向 GitHub 推送更新，并从同一个仓库重新部署。
Storybook主机托管是否有流量限制或超额费用？
我们的套餐都有容量限制，如果您的应用超出套餐容量，您可能需要升级。我们不会以按请求计费的方式隐藏超额费用，但您在大规模发布应用之前应该先查看套餐的容量限制。
如何将 Storybook 应用从本地或其他主机迁移到 Hostinger？
连接您现有的 Git 仓库或上传项目，设置 Node.js 启动命令和环境变量，然后部署。如果您是从本地迁移，请确保应用程序以生产模式运行，并且包含所有必要的构建步骤。