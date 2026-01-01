Ship Copilot 构建的应用程序运行流畅无阻

使用 GitHub Copilot 构建的应用或网站，无需额外配置即可部署到 Node.js 托管平台。您的代码将以可运行的应用或网站的形式发布，并简化从本地开发到生产环境的部署流程。 项目上线后，将在专为 Node.js 应用构建的托管基础设施上运行，从而减少服务器维护时间，将更多精力投入到更新发布中。随着流量增长，您将获得足够的可靠性和扩展空间，确保技术栈稳定运行。