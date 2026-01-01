GitHub Copilot 托管
使用 GitHub Copilot 构建的应用部署速度更快
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
一口价，无隐藏费用
使用 GitHub Copilot 构建的应用，部署到值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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Ship Copilot 构建的应用程序运行流畅无阻
使用 GitHub Copilot 构建的应用或网站，无需额外配置即可部署到 Node.js 托管平台。您的代码将以可运行的应用或网站的形式发布，并简化从本地开发到生产环境的部署流程。 项目上线后，将在专为 Node.js 应用构建的托管基础设施上运行，从而减少服务器维护时间，将更多精力投入到更新发布中。随着流量增长，您将获得足够的可靠性和扩展空间，确保技术栈稳定运行。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Github Copilot 托管常见问题解答
获取有关 GitHub Copilot 托管服务的最常见问题的解答。
GitHub Copilot托管是什么意思？
这意味着将您使用 GitHub Copilot 构建的 Node.js 应用托管到 Hostinger，使其能够在生产环境中运行并为真实用户提供服务。GitHub Copilot 帮助您编写代码，而 Hostinger 则负责运行应用、管理运行时环境并确保其在线可用。
GitHub Copilot托管与普通VPS托管有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 设置、更新和进程管理。而 Hostinger 的 Node.js 托管服务则为您处理了这些部分，因此 GitHub Copilot 托管更接近于部署即运行，而非完整的服务器管理。
我可以部署私有GitHub仓库吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。你可以继续使用私有仓库进行源代码控制并正常推送更新。
如果我的 GitHub Copilot 构建的应用获得大量流量会发生什么？
您的应用将继续运行，但套餐限制仍然有效，因此持续的高流量可能需要升级套餐。我们不会因流量高峰而收取额外费用，但您应该选择符合预期使用量的套餐。
如何将应用程序从本地开发环境迁移到其他主机？
将应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后进行部署。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新所有环境变量、数据库设置和域名记录，然后测试生产版本。