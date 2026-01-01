专为 SvelteKit 的扩展方式而设计

无需额外部署工作，即可将您的 SvelteKit 应用部署到 Node.js 托管平台。只需推送代码，Hostinger 就会运行项目的构建和服务器端，确保您的路由、服务器端点和渲染页面都能正常运行。 您的应用将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，该基础设施具有足够的可靠性和扩展空间，无需持续维护服务器即可应对业务增长。这简化了从本地开发到生产环境的部署流程，让您有更多时间专注于用户体验的功能。