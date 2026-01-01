Sveltekit主机托管
几分钟内即可部署 SvelteKit 应用，无需数小时。
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起步价¥29.99/月
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清晰的 SvelteKit 主机方案，无隐藏费用
使用专为生产环境构建的可靠基础设施，安心托管您的 SvelteKit 应用。我们提供 30 天无风险退款保证，让您放心试用。
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¥29.99/月
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
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免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
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专为 SvelteKit 的扩展方式而设计
无需额外部署工作，即可将您的 SvelteKit 应用部署到 Node.js 托管平台。只需推送代码，Hostinger 就会运行项目的构建和服务器端，确保您的路由、服务器端点和渲染页面都能正常运行。 您的应用将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，该基础设施具有足够的可靠性和扩展空间，无需持续维护服务器即可应对业务增长。这简化了从本地开发到生产环境的部署流程，让您有更多时间专注于用户体验的功能。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Sveltekit 主机常见问题解答
获取有关 Sveltekit 主机服务的最常见问题的解答。
什么是 SvelteKit 托管？
SvelteKit 托管是指将你的 SvelteKit 应用运行在能够执行其 Node.js 运行时和服务端路由的服务器上。这一点至关重要，因为如果你的应用使用了服务端渲染 (SSR)、端点或服务器操作，那么仅靠静态托管是不够的。
SvelteKit主机与普通VPS主机有何不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS) 时，您需要自行安装和维护 Node.js、进程管理器、TLS、更新和安全组件。而使用托管式 SvelteKit 主机服务，运行时层由服务商负责，因此您只需部署应用程序，无需管理服务器。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 SvelteKit 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。推送更改后，更新可以自动部署。
SvelteKit主机托管是否有流量限制或超额费用？
如果您的应用增长超过了套餐包含的资源，您可能需要升级到更高级别的套餐。对于正常的流量高峰，我们不会收取额外的费用，但持续的高流量使用需要更多资源。
如何将我的 SvelteKit 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将项目推送到 GitHub，连接仓库，然后将其部署到 Hostinger。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新环境变量和域名设置，然后在首次部署后测试 SSR 和路由。