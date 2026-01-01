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V0.dev 主机常见问题解答

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v0.dev 托管方案用于在 Vercel 上部署使用 v0.dev 构建的应用程序。它提供托管部署、自动扩展和基于 Git 的简易工作流程。
VPS主机为您提供一个可自行管理的虚拟服务器。Vercel上的v0.dev主机是完全托管的，因此您无需处理服务器设置、补丁或扩展等事宜。
是的。您可以通过 Vercel 连接私有 GitHub 代码库并安全地部署它。访问权限由您的 Git 提供商的权限控制。
Vercel 的套餐包含带宽、构建时间和无服务器执行方面的使用限制。如果超出限制，额外使用部分将根据您的套餐另行收费。
是的。大多数情况下，您可以连接代码仓库、查看环境变量并进行部署。如有需要，您可以在设置完成后迁移域名并更新 DNS。

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