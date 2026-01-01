V0.dev 托管
几分钟内即可部署使用 vO.dev 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
每月固定费用，无任何隐藏费用
在可靠的 Vercel 主机上自信部署您的 vO.dev 应用。享受快速的性能、安全的基础架构以及您所需的技术支持，让您安心构建——所有这一切都享有 30 天退款保证。
最热门
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更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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从 vO.dev 原型到正式网站，速度很快
使用 vO.dev 构建的项目，无需重构技术栈，即可从原型阶段轻松部署到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供了一条便捷的途径，让您能够轻松部署 UI 模型背后的应用程序，从而以最少的配置将代码从本地测试迁移到线上环境。 应用程序上线后，将在专为 Node.js 构建的托管基础设施上运行，后台会自动处理扩展和正常运行时间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到优化用户实际体验的产品上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
V0.dev 主机常见问题解答
获取有关 V0.dev 主机服务的最常见问题的解答。
v0.dev 托管是什么？
v0.dev 托管方案用于在 Vercel 上部署使用 v0.dev 构建的应用程序。它提供托管部署、自动扩展和基于 Git 的简易工作流程。
v0.dev主机和VPS主机有什么区别？
VPS主机为您提供一个可自行管理的虚拟服务器。Vercel上的v0.dev主机是完全托管的，因此您无需处理服务器设置、补丁或扩展等事宜。
我可以部署私有GitHub仓库吗？
是的。您可以通过 Vercel 连接私有 GitHub 代码库并安全地部署它。访问权限由您的 Git 提供商的权限控制。
是否有交通流量限制或超速收费？
Vercel 的套餐包含带宽、构建时间和无服务器执行方面的使用限制。如果超出限制，额外使用部分将根据您的套餐另行收费。
我可以将现有应用迁移到 v0.dev 托管平台吗？
是的。大多数情况下，您可以连接代码仓库、查看环境变量并进行部署。如有需要，您可以在设置完成后迁移域名并更新 DNS。