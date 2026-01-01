从 vO.dev 原型到正式网站，速度很快

使用 vO.dev 构建的项目，无需重构技术栈，即可从原型阶段轻松部署到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供了一条便捷的途径，让您能够轻松部署 UI 模型背后的应用程序，从而以最少的配置将代码从本地测试迁移到线上环境。 应用程序上线后，将在专为 Node.js 构建的托管基础设施上运行，后台会自动处理扩展和正常运行时间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到优化用户实际体验的产品上。