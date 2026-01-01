Typedream主机托管

几分钟内即可部署使用 Typedream 构建的应用

免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
现在开始
30天退款保证
typedream主机

Typedream主机托管的定价简单明了。

使用 Typedream 构建的应用和网站，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
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更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

从 Typedream 构建到正式上线

无需复杂的部署流程，即可将使用 Typedream 构建的网站从原型部署到生产环境。只需将 Typedream 项目背后的应用代码推送至 Hostinger，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可为您提供简便的配置，确保应用运行所需的运行时环境和路由功能。 项目上线后，将运行在精心设计的托管基础设施上，即使流量增长也能保持稳定。您无需担心服务器维护问题，并且可以放心，您的应用无需额外运维工作即可轻松应对真实用户流量。
typedream主机

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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推荐的服务器位置：

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Typedream主机常见问题解答

获取有关 Typedream 主机服务的常见问题解答。
Typedream托管是指将您使用Typedream构建的Node.js应用或网站部署到线上服务器环境。这至关重要，因为您的项目需要在本地计算机之外拥有运行时环境、网络访问权限和正常运行时间，用户才能访问它。
使用VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js版本、进程管理器、更新和安全设置。而Hostinger Node.js主机则会自动处理这些服务器任务，因此Typedream主机的运行和维护更加简便。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想使用的分支进行部署。之后，就可以部署该分支的更新，而无需将仓库公开。
套餐包含特定的资源限制，如果您的应用超出限制，您可能需要升级到更高级别的套餐。我们不会因流量高峰而收取额外费用，但如果您的应用超出套餐资源限制，其功能可能会受到限制。
将项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请将应用程序指向相同的环境变量和构建设置，然后在验证部署后切换流量。

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