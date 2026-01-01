从 Typedream 构建到正式上线

无需复杂的部署流程，即可将使用 Typedream 构建的网站从原型部署到生产环境。只需将 Typedream 项目背后的应用代码推送至 Hostinger，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可为您提供简便的配置，确保应用运行所需的运行时环境和路由功能。 项目上线后，将运行在精心设计的托管基础设施上，即使流量增长也能保持稳定。您无需担心服务器维护问题，并且可以放心，您的应用无需额外运维工作即可轻松应对真实用户流量。