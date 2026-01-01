光标托管
几分钟内即可部署使用 Cursor AI 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
价格透明，无隐藏费用
使用 Cursor AI 构建的应用，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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使用 Cursor AI 更快地交付您构建的内容
使用 Cursor AI 构建的应用，无需改变工作流程，即可从本地文件迁移到实时 Node.js 环境。只需推送代码，Hostinger 就会处理所有设置，让您的项目能够以更少的部署步骤快速运行。 应用上线后，它将运行在专为 Node.js 工作负载构建的托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由 Hostinger 负责。这为您提供了一条更简单的从原型到生产的路径，让您可以专注于编辑器中的代码。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
光标托管常见问题解答
获取有关 Cursor 主机服务的最常见问题的解答。
托管使用 Cursor AI 构建的应用意味着什么？
这意味着将您在 Cursor AI 中构建的 Node.js 应用部署到用户可以访问的线上服务器。这一点至关重要，因为 Cursor AI 可以帮助您编写代码，而托管服务才是确保应用在生产环境中稳定运行的关键。
Cursor主机与普通VPS主机有何不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node.js 运行时、进程管理器、更新和安全。而 Hostinger 的 Node.js 托管服务则为您处理这些服务器工作，让您可以专注于使用 Cursor AI 构建的应用程序。
我可以为我的 Cursor AI 项目部署一个私有的 GitHub 仓库吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。整个过程中，你可以保持仓库的私有状态。
Cursor主机托管是否有流量限制或超额费用？
您的套餐包含一定量的资源，如果您的应用使用量超出套餐范围，则需要升级。我们不会因流量高峰而收取额外费用，但持续的高流量使用可能需要升级到更高级别的套餐。
如何将 Cursor AI 项目从本地或其他主机迁移到 Hostinger？
将项目推送到 GitHub 或上传代码，然后将其连接到 Hostinger 并部署 Node.js 应用。如果您是从其他主机迁移过来的，请在新部署中配置相同的应用设置、环境变量和构建命令。