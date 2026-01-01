使用 Cursor AI 更快地交付您构建的内容

使用 Cursor AI 构建的应用，无需改变工作流程，即可从本地文件迁移到实时 Node.js 环境。只需推送代码，Hostinger 就会处理所有设置，让您的项目能够以更少的部署步骤快速运行。 应用上线后，它将运行在专为 Node.js 工作负载构建的托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由 Hostinger 负责。这为您提供了一条更简单的从原型到生产的路径，让您可以专注于编辑器中的代码。