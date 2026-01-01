借助 Google Antigravity 工作流程，更快地交付产品

将您在 Google Antigravity 中构建的内容部署到 Node.js 托管的生产环境，无需重构您的技术栈。推送您的代码后，Hostinger 会处理运行时设置，确保您的应用启动并按您预期的方式运行。 一旦上线，您的项目将在提供稳定正常运行时间且可扩展的自托管基础设施上运行。这为您提供了更简单的部署路径，并减少了服务器维护时间。