Google antigravity 主机
更快地部署 Google Antigravity 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
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起步价¥29.99/月
30天退款保证
Google Antigravity 主机托管的明确定价
在值得信赖的 Node.js 托管服务上部署您使用 Google Antigravity 构建的应用。所有套餐都包含 30 天退款保证，让您能够充满信心地试用。
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¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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借助 Google Antigravity 工作流程，更快地交付产品
将您在 Google Antigravity 中构建的内容部署到 Node.js 托管的生产环境，无需重构您的技术栈。推送您的代码后，Hostinger 会处理运行时设置，确保您的应用启动并按您预期的方式运行。 一旦上线，您的项目将在提供稳定正常运行时间且可扩展的自托管基础设施上运行。这为您提供了更简单的部署路径，并减少了服务器维护时间。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Google antigravity 主机常见问题解答
获取有关 Google antigravity 托管服务的常见问题解答。
什么是 Google Antigravity 托管？我为什么需要它？
Google Antigravity 托管将您用 Google Antigravity 构建的 Node.js 应用程序或网站部署到实时服务器环境。这很重要，因为在其他人使用您的项目之前，它需要在您的本地机器之外拥有运行时、网络和正常运行时间。
Google Antigravity主机和普通VPS主机有什么不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器任务都由 Hostinger 代您处理，因此您可以专注于使用 Google Antigravity 构建的应用，无需操心服务器管理。
我可以为 Google Antigravity 项目部署一个私有的 GitHub 仓库吗？
可以。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。你可以在保持仓库私有的同时，仍然使用推送式部署。
Google Antigravity主机是否有流量限制或超额费用？
每个套餐都有资源限制，如果您的应用超出这些限制，您可能需要升级套餐。我们不会对正常的流量高峰收取意外的超额费用，但持续超量使用可能需要升级套餐。
如何将 Google Antigravity 项目从本地开发环境迁移到其他主机？
如果你的应用托管在 Git 或其他主机上，请将其推送到 GitHub，连接仓库，然后部署到 Hostinger。如果你是从本地代码开始开发，请先将其上传到仓库，然后使用相同的部署流程，同时尽量减少更改。