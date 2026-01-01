适用于 NestJS 的生产就绪型托管

使用符合 Node.js 项目构建和发布方式的配置来部署您的 NestJS 应用。推送代码后，Hostinger 会处理运行时环境，确保控制器、服务和 API 无需额外服务器配置即可运行。 您的项目将运行在专为可靠性而构建的基础架构上，并预留了足够的空间来应对流量增长。这让您可以减少维护时间，将更多精力投入到应用更新中。