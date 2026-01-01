Nestjs主机托管
几分钟内即可部署 NestJS 应用，无需耗时数小时。
免费域名一年
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起步价¥29.99/月
30天退款保证
价格透明，无隐藏费用
使用专为生产环境构建的可靠基础设施，安心托管您的 NestJS 应用。我们提供 30 天退款保证，让您无风险试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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适用于 NestJS 的生产就绪型托管
使用符合 Node.js 项目构建和发布方式的配置来部署您的 NestJS 应用。推送代码后，Hostinger 会处理运行时环境，确保控制器、服务和 API 无需额外服务器配置即可运行。 您的项目将运行在专为可靠性而构建的基础架构上，并预留了足够的空间来应对流量增长。这让您可以减少维护时间，将更多精力投入到应用更新中。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Nestjs主机常见问题解答
获取有关 Nestjs 主机服务的最常见问题的解答。
什么是 NestJS 托管？我为什么需要它？
NestJS 托管是指您部署和运行 NestJS 应用的环境，以便它能够通过互联网接收真实流量。这至关重要，因为您的应用需要一个受管理的 Node.js 运行时环境、进程处理机制以及足够的资源，以确保部署后能够保持在线状态。
NestJS主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全设置。而我们的 NestJS 托管服务则为您处理了这些，因此您无需搭建整个服务器架构即可部署应用程序。
我可以将私有 GitHub 仓库部署到 NestJS 托管平台吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后选择你要部署的分支。之后，就可以像在公共仓库一样，通过新的推送来部署更新了。
NestJS主机托管是否有流量限制或超额费用？
套餐包含资源限制，因此如果您的应用超出套餐限制，您可能需要升级套餐，而不是支付意外的超额费用。如果流量激增，主要瓶颈在于您套餐的 CPU、内存和应用容量。
如何将 NestJS 应用从其他主机或本地计算机迁移？
将您的 NestJS 项目推送到 GitHub 或导入现有仓库，然后将其连接到 Hostinger 并设置启动命令和环境变量。如果您是从其他主机迁移，请先复制您的配置和数据库设置，然后将相同的代码库部署到这里。