从 Softr 到实时应用程序，速度更快

使用 Softr 构建的应用和网站，无需重新构建技术栈，即可从原型阶段轻松部署到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供了一条简便的项目部署路径，让您的自定义逻辑和 API 只需极少的设置即可上线。 应用上线后，托管基础设施可确保运行时环境稳定，即使流量增长也能保持稳定运行。您将获得可靠的正常运行时间、充足的扩展空间，并减少服务器维护时间。