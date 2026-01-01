从 Bolt 的新想法到实际应用

使用 Bolt.new 构建的应用或网站，无需改变您的工作流程，即可从原型阶段轻松部署到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供了一条简便的项目部署路径，让您能够以更少的设置，从生成的代码过渡到正式上线的应用。 应用上线后，它将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由我们负责。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到优化用户实际体验的产品上。