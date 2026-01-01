Bolt主机托管

几分钟内即可部署使用 Bolt.new 构建的应用

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起步价¥29.99/月
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使用 Bolt.new 构建的应用，部署在值得信赖的可靠主机上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
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¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
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Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
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4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

从 Bolt 的新想法到实际应用

使用 Bolt.new 构建的应用或网站，无需改变您的工作流程，即可从原型阶段轻松部署到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您提供了一条简便的项目部署路径，让您能够以更少的设置，从生成的代码过渡到正式上线的应用。 应用上线后，它将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，正常运行时间和扩展性都由我们负责。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到优化用户实际体验的产品上。
螺栓主机

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Bolt主机常见问题解答

获取有关 Bolt 主机服务最常见问题的解答。
这意味着将你用 Bolt.new 构建的 Node.js 应用部署到线上服务器，以便真实用户可以访问它。这样一来，你的项目就能拥有稳定的运行时环境、可管理的底层架构以及公开的 URL，而不是仅仅停留在本地原型阶段。
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、安全更新和反向代理。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些服务器任务都由 Hostinger 代您处理，因此您可以专注于使用 Bolt.new 构建的应用程序。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后部署你想要的分支。之后就可以像推送其他已连接项目一样，通过 Git 推送更新了。
资源和流量都有套餐限制，如果您的应用流量超出限制，您可能需要升级套餐。正常使用情况下，我们不会收取额外的超额费用，但持续的高流量建议您选择更高级别的套餐。
将项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后将其部署到 Node.js 主机上。如果您使用的是其他主机，通常可以保留相同的代码，只需调整环境变量、构建命令或启动设置即可。

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