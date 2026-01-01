包裹托管
在 Hostinger 上更快地部署使用 Parcel 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
价格透明，无隐藏费用
使用可靠的 Node.js 主机托管服务，您可以放心地托管使用 Parcel 构建的应用程序。每个套餐都包含 30 天退款保证，让您可以无风险试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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Ship Parcel 构建速度更快
使用 Parcel 打包的代码，无需改变您的工作流程，即可从本地构建直接部署到线上。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条便捷的生产级部署路径，让您能够以更少的设置和部署步骤发布您构建的项目。 应用上线后，将在专为 Node.js 工作负载设计的托管基础设施上运行，正常运行时间和扩展能力均有保障，可随着流量增长而提升。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到代码优化和功能开发中。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
包裹寄存常见问题解答
获取有关包裹托管服务的最常见问题的解答。
什么是包裹托管？我为什么需要它？
Parcel托管是指将您使用Parcel构建的Node.js应用或网站部署到线上服务器，以便用户可以访问它。这很重要，因为您的项目需要在本地计算机之外拥有运行时环境、进程管理和网络访问权限。
Parcel主机和普通VPS主机有什么区别？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理服务器、操作系统更新、Node 版本和部署设置。而我们的 Node.js 托管服务则为您管理环境，让您可以专注于应用程序开发，无需操心服务器维护。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Parcel 项目吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后就可以像在公共仓库一样从 Git 拉取更新了。
包裹托管是否有流量限制或超额费用？
套餐包含明确的资源限制，如果您的应用超出限制，您可能需要升级套餐，而不是支付意外的超额费用。如果流量持续增长或资源消耗巨大，最好在性能下降之前升级到更大的套餐。
如何将我的 Parcel 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将项目推送到 GitHub 或从本地环境上传，然后连接仓库并设置构建和启动命令。如果您是从其他主机迁移，请保持相同的 Node.js 版本和环境变量，以减少设置工作量。