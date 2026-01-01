Ship Parcel 构建速度更快

使用 Parcel 打包的代码，无需改变您的工作流程，即可从本地构建直接部署到线上。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条便捷的生产级部署路径，让您能够以更少的设置和部署步骤发布您构建的项目。 应用上线后，将在专为 Node.js 工作负载设计的托管基础设施上运行，正常运行时间和扩展能力均有保障，可随着流量增长而提升。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到代码优化和功能开发中。