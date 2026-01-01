包裹托管

在 Hostinger 上更快地部署使用 Parcel 构建的应用

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使用可靠的 Node.js 主机托管服务，您可以放心地托管使用 Parcel 构建的应用程序。每个套餐都包含 30 天退款保证，让您可以无风险试用。
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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Business的全部功能，此外还有：

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使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
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更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

Ship Parcel 构建速度更快

使用 Parcel 打包的代码，无需改变您的工作流程，即可从本地构建直接部署到线上。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条便捷的生产级部署路径，让您能够以更少的设置和部署步骤发布您构建的项目。 应用上线后，将在专为 Node.js 工作负载设计的托管基础设施上运行，正常运行时间和扩展能力均有保障，可随着流量增长而提升。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到代码优化和功能开发中。
包裹托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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包裹寄存常见问题解答

获取有关包裹托管服务的最常见问题的解答。
Parcel托管是指将您使用Parcel构建的Node.js应用或网站部署到线上服务器，以便用户可以访问它。这很重要，因为您的项目需要在本地计算机之外拥有运行时环境、进程管理和网络访问权限。
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理服务器、操作系统更新、Node 版本和部署设置。而我们的 Node.js 托管服务则为您管理环境，让您可以专注于应用程序开发，无需操心服务器维护。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后就可以像在公共仓库一样从 Git 拉取更新了。
套餐包含明确的资源限制，如果您的应用超出限制，您可能需要升级套餐，而不是支付意外的超额费用。如果流量持续增长或资源消耗巨大，最好在性能下降之前升级到更大的套餐。
将项目推送到 GitHub 或从本地环境上传，然后连接仓库并设置构建和启动命令。如果您是从其他主机迁移，请保持相同的 Node.js 版本和环境变量，以减少设置工作量。

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