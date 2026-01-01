Webflow 托管
快速部署使用 Webflow 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
清晰的 Webflow 主机托管，一口价
使用 Webflow 构建的网站托管在可靠的基础设施上，您可以放心部署和扩展，无需担心任何问题。所有套餐均包含 30 天退款保证。
最热门
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Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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从 Webflow 设计到实际网站
无需额外设置，即可将您在 Webflow 中构建的项目从原型阶段迁移到生产环境。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一个简洁的运行环境，因此自定义后端逻辑、API 和动态功能可以与前端无缝部署。 上线后，您的技术栈将在托管基础设施上运行，该基础设施旨在随着流量增长保持可靠性。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到优化用户体验上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Webflow 主机常见问题解答
获取有关 Webflow 主机服务最常见问题的解答。
什么是 Webflow 托管？它适用于使用 Webflow 构建的网站。
这意味着将使用 Webflow 构建的网站部署到生产服务器，用户可以通过域名访问该网站。这一点至关重要，因为你的应用需要的是托管的 Node.js 运行时环境，而不仅仅是设计时的托管，才能处理服务器端代码和实时流量。
Webflow主机与普通VPS主机有何不同？
VPS 提供的是原始的 Linux 服务器，因此您需要自行安装和维护 Node.js、反向代理、进程管理器以及进行更新。而 Hostinger 的 Node.js 主机服务则为您处理了这些运行时和基础架构组件，让您可以专注于网站部署，而无需管理服务器。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Webflow 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授权私有仓库，然后选择要部署的分支。之后，向该分支推送代码即可触发新的部署。
如果我的Webflow网站流量超过了我的套餐允许的流量，会发生什么情况？
如果流量或资源使用量超出您的套餐，应用可能会变慢或暂时受限，直到您升级套餐。Hostinger 不会就此产品的额外流量收取额外费用；相反，当您需要更多容量时，您可以升级到更大的套餐。
如何将 Webflow 项目从其他主机或本地开发环境迁移？
从 Git 部署您的应用代码，或从本地环境上传，然后将您的域名指向新的 Hostinger 实例。如果项目已在本地运行，请确保 Node.js 版本和环境变量匹配后再切换流量。