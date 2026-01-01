从创建到实际运营Lovable应用

将您在 Lovable 中构建的内容部署到运营环境当中，无需额外设置。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了从原型到上线网站的清晰路径，让您能够推送代码并以最小阻力运行您的项目。 一旦部署，您的应用将在专为可靠性和稳定性能而构建的托管基础设施上运行。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多时间用于发布用户可以信赖的功能。