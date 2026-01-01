Lovable 主机
在几分钟内部署 Lovable 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
价格透明，无隐藏费用
把 Lovable 应用部署在值得信赖的基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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从创建到实际运营Lovable应用
将您在 Lovable 中构建的内容部署到运营环境当中，无需额外设置。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了从原型到上线网站的清晰路径，让您能够推送代码并以最小阻力运行您的项目。 一旦部署，您的应用将在专为可靠性和稳定性能而构建的托管基础设施上运行。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多时间用于发布用户可以信赖的功能。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Lovable托管常见问题解答
获取有关 Lovable 托管服务的常见问题解答。
什么是 Lovable Hosting？为什么我的 Lovable 应用需要它？
Lovable 托管将您用 Lovable 构建的 Node.js 应用程序部署到用户可以访问的实时服务器上。这很重要，因为 Lovable 用于构建应用程序，而托管则提供运营环境中所需的运行时、正常运行时间和公共访问。
Lovable 应用托管和普通 VPS 托管有什么不同？
使用VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js运行时、进程管理器、更新和安全性。而使用Hostinger Node.js托管服务，这些服务器任务将由我们为您管理，这样您就可以专注于Lovable应用程序的构建，不需要进行服务器维护。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Lovable 项目吗？
可以。连接您的 GitHub 账户，授予对私有仓库的访问权限，并部署您想要的分支。来自该仓库的更新可以自动同步到您的部署，不需要公开代码。
Lovable 托管服务是否存在流量限制或超额费用？
是的，每个套餐都有资源限制，如果您的应用超出这些限制，您可能需要升级。我们不会对意外的流量高峰收取隐藏的超额费用，但您应该选择一个适合您预期用量的套餐。
如何将 Lovable 应用从本地开发或其他主机迁移到 Hostinger？
将您的Lovable应用推送到GitHub，连接在Hostinger中的仓库，并部署它。如果您正从其他主机迁移，您通常可以重用相同的代码库和环境变量，让设置过程保持轻松顺畅。