我们的 AI 智能体
AI 工具会给你一个空白的聊天框，然后指望你自己搞明白要问什么、怎么问，以及接下来该做什么。
我们的代理内置了技能。每一个都是知道如何操作和提供帮助的专家。7名AI代理组成的团队，从第一天起就帮助您发展业务。
Meet your team
From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.
Business Advisor
Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.
Creative writer
Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.
SEO Consultant
Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.
Marketing Planner
Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.
Legal advisor
Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.
Customer Comms
Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.
Sales & Outreach
Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.
Start for free
Explore our AI agents capabilities.
Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
三个步骤。就这么简单。
01
选择你的挑战
需要更好的SEO？一个内容规划？还是法律页面？选择适合您的智能体。
02
和您的智能体聊天
介绍你的业务。它们会根据业务了解详细信息，随即启动接下来的任务。
03
获得实际效果
策略、博文、审计、电子邮件营销活动。准备好复制、粘贴，马上就用。
专为企业主打造，而非工程师
专为您的 Hostinger 网站打造
您的智能体旨在配合您正在使用的工具：您的网站、您的域名、您的业务。
无需任何技术技能
只需要简单对话的能力就能使用智能体。不需要记住任何指令，也不需要任何设置。
七位专家，非通用助理
每个智能体都经过专门训练，只负责一项工作。您将获得专家级的帮助，而不是一个试图包揽一切的通用助手。
您的数据始终归您所有
对话内容保持私有。我们不会利用您的数据进行训练，也不会与第三方共享。
加入数百万满意客户的行列
在 Hostinger， 您能找到所需的全部功能和资源，因为它提供了助力企业成功的每一样工具。
我使用 Hostinger 已经有一段时间了，我的体验一直非常好。设置过程非常简单，即便是对于不太懂技术的人来说也是如此。
方便、可靠、维护良好，还有一支很棒的支持团队随时提供在线帮助。强烈推荐。
常见问题
什么是 Hostinger 智能体？
Hostinger Agents 是一款由AI驱动的应用程序，它为您提供了一支专业的智能体团队 — 每个智能体都针对特定的业务领域而构建，例如战略、写作、SEO、营销、法律、客户沟通和销售。您无需使用一个通用的聊天机器人，而是可以随时用简单的语言和这个领域的专家进行交流。无需技术技能。
Hostinger Agents 适合谁？
专为独立创业者、副业经营者以及凡事亲力亲为的小型企业主打造。如果你曾希望有一个随叫随到的战略家、撰稿人、营销人员或法律顾问，那么 Hostinger Agents 现在就能为你提供这一切。
它和 ChatGPT 有什么不同？
与通用型AI聊天机器人不同的是，每个Hostinger智能代理都预先经过特定业务领域的深度专业知识训练。您无需精心设计完美的提示词或指令——只要选一个代理和一项技能，它就会引导您获得实用的结果。
什么是技能，它们如何运作？
技能是每个智能体中预构建的任务模板。不需要思考要问的问题，只需选择一项技能，智能体就会引导您完成特定的结果——例如撰写博客文章、进行关键词研究或生成隐私政策。技能比从空白对话开始更快、更有条理，并且可以生成更好的结果。
我每次打开应用时都需要重新开始吗？
不，您可以继续之前的对话，也可以开启新的对话——完全由您决定。无论哪种方式，您的智能体会记住您的业务背景、偏好以及过往的决策。新的对话绝不会是一张白纸。