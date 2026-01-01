Nextjs 托管
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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专为 Next.js 的扩展方式而打造
部署您的 Next.js 应用程序，无需处理服务器设置。推送您的代码，Hostinger 的 Node.js 托管将负责构建、运行时和路由，确保 SSR、ISR 和 API 路由按预期工作。 您的项目还运行在专为稳定性能和可靠正常运行时间而构建的基础设施上，并有足够的空间来处理不断增长的流量。这为您提供了更简单的生产路径，并减少了运维工作的时间。
提交你的代码。剩下的交给我们。
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Nextjs 托管常见问题解答
获取有关 Nextjs 托管服务的最常见问题解答。
什么是 Next.js 托管？
Next.js 托管是一个生产环境，用于运行 Next.js 应用程序，并提供您的应用程序所需的 Node.js 运行时、构建过程和服务器端功能。这很重要，因为 Next.js 项目通常依赖于 SSR、API 路由和动态渲染，而这些是单独的静态托管无法处理的。
Next.js 主机与常规 VPS 主机有什么不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、安全更新和部署设置。而使用我们的 Node.js 托管服务，这些服务器任务将由我们为您处理，因此您可以部署您的 Next.js 应用，而无需维护服务器堆栈。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Next.js 应用吗？
可以。连接您的GitHub账户，授予对私有仓库的访问权限，并从您想要的分支进行部署。像公共仓库一样从Git拉取更新。
Next.js 托管是否有流量限制或超额费用？
可以，套餐包含资源限制，如果您的应用超出这些限制，您可能需要升级。我们不会对正常的流量高峰收取意外的超额费用，但持续的超出套餐的用量可能需要更高的套餐级别。
如何从本地开发环境或其他主机迁移我的 Next.js 应用程序？
将您的应用推送到 Git 仓库，连接到 Hostinger，并部署您想要在生产环境中运行的分支。如果您从其他主机迁移，可以在部署后指向您的域名，并根据需要迁移环境变量和构建设置。