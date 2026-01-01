Next.js 托管

专为 Next.js 的扩展方式而打造

部署您的 Next.js 应用程序，无需处理服务器设置。推送您的代码，Hostinger 的 Node.js 托管将负责构建、运行时和路由，确保 SSR、ISR 和 API 路由按预期工作。 您的项目还运行在专为稳定性能和可靠正常运行时间而构建的基础设施上，并有足够的空间来处理不断增长的流量。这为您提供了更简单的生产路径，并减少了运维工作的时间。