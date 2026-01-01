专为 Vue.js 的扩展方式而设计

无需额外配置，即可将您的 Vue.js 应用部署到 Node.js 托管环境中。只需推送代码，您的项目即可在专为服务器端渲染、API 调用以及您技术栈所需的构建流程而构建的环境中运行。 应用上线后，托管服务将确保可靠的正常运行时间和充足的流量容量，让您专注于开发，无需操心其他事务。您可以更轻松地完成从开发到生产的部署，并减少需要管理的服务器工作。