Vuejs 托管
几分钟内即可部署 Vue.js 应用，无需耗时数小时。
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起步价¥29.99/月
30天退款保证
Vue.js主机托管价格简单明了，无隐藏费用
将您的 Vue.js 应用托管在专为生产环境打造的可靠基础设施上，让您安心无忧。如果觉得不合适，我们提供 30 天退款保证。
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 Vue.js 的扩展方式而设计
无需额外配置，即可将您的 Vue.js 应用部署到 Node.js 托管环境中。只需推送代码，您的项目即可在专为服务器端渲染、API 调用以及您技术栈所需的构建流程而构建的环境中运行。 应用上线后，托管服务将确保可靠的正常运行时间和充足的流量容量，让您专注于开发，无需操心其他事务。您可以更轻松地完成从开发到生产的部署，并减少需要管理的服务器工作。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Vuejs 托管常见问题解答
获取有关 Vuejs 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 Vue.js 托管？我为什么需要它？
Vue.js 托管是一个生产环境，用于部署和运行 Vue 应用，以便用户可以通过 Web 访问它们。这至关重要，因为一旦 Vue.js 应用离开本地开发环境，就需要 Node.js 运行时、应用进程管理以及稳定的基础设施。
Vue.js主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、安全更新和进程监控。而我们的 Vue.js 托管服务则为您处理这些运行时和基础设施任务，让您可以专注于应用开发，而无需操心服务器管理。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Vue.js 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。来自新推送的更新可以像公共仓库一样进行部署。
Vue.js 应用是否有流量限制或超额费用？
流量包含在您的套餐限额内。如果您的应用流量超出限额，您可能需要升级到更高级别的套餐；我们不会因流量高峰而收取额外费用。
如何将我的 Vue.js 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将应用推送到 Git 仓库，将其连接到 Hostinger，然后部署主分支。如果您的应用已在其他地方运行，您可以先迁移代码和环境设置，然后在准备就绪后更新 DNS。