Ved å velge Business webhotell eller en hvilken som helst annen høyere plan fra Hostinger, får du innebygde funksjoner som er optimalisert for WordPress, som en 1-klikks installasjonsprosess, WP-CLI, et iscenesettelsesmiljø, forbedrede sikkerhetsløsninger og AI-verktøy.

Mens alle Hostingers hostingplaner er optimalisert for WordPress, er generelle hostingtjenester ikke spesialisert for noe bestemt CMS. De har en tendens til å ta mer av din tid, innsats og tekniske ferdigheter for å administrere et WordPress-nettsted.

Hvis du vil være vert for et WordPress-nettsted, velger du WordPress webhotell slik at du kan dra nytte av alle fordelene.