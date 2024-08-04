Opptil 61% rabatt på n8n selvhosting
Selvhostet n8n: AI-arbeidsflyter uten kode
Velg den beste VPS-planen – inkludert selvhostet n8n
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Koble sammen arbeidsflyter. Integrer data.
Automatisering uten kode
Enkel å sette opp og administrere
Velg den beste malen for deg: n8n, n8n med kømodus eller en n8n-mal med tilgang til over 100 forhåndslagde arbeidsflyter.
Ubegrensede arbeidsflyter
Med selvhostet n8n er automatiseringsmulighetene uendelige, slik at du kan fortsette å skalere.
Få mer, betal mindre
Med en VPS-hostingplan får du tilgang til n8n-funksjoner og andre fordeler til lav kostnad og høy verdi.
Tilpassede fellesskapsnoder
Få tilgang til flere tjenester og verktøy med tilpassede noder utviklet av n8n-fellesskapet.
VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
Administrer VPS-en din med AI
Overvåk n8n servertilstanden
Hold øye med VPS-ytelsen din. Få detaljer om CPU-, minne- og diskbruk, slik at du kan oppdage og fikse problemer tidlig.
Administrer sikkerhetsinnstillinger
Konfigurer og oppdater brannmurregler, SSH-nøkler og omvendt DNS for å holde serveren din trygg, tilgjengelig og sikkert administrert.
Håndter sikkerhetskopier og snapshot
Lag sikkerhetskopier og snapshots for å holde dataene dine trygge, og gjenopprett VPS-en din raskt direkte fra chatten.