n8n selvhosting

Koble sammen arbeidsflyter. Integrer data.

n8n er et gratis verktøy for arbeidsflytautomatisering som lar deg koble sammen alle appene og dataene dine i én tilpassbar plattform uten kode. Design arbeidsflyter og behandle data fra et enkelt, enhetlig dashbord.
Enkel å sette opp og administrere
Velg den beste malen for deg: n8n, n8n med kømodus eller en n8n-mal med tilgang til over 100 forhåndslagde arbeidsflyter.

Ubegrensede arbeidsflyter
Med selvhostet n8n er automatiseringsmulighetene uendelige, slik at du kan fortsette å skalere.

Få mer, betal mindre
Med en VPS-hostingplan får du tilgang til n8n-funksjoner og andre fordeler til lav kostnad og høy verdi.

Tilpassede fellesskapsnoder
Få tilgang til flere tjenester og verktøy med tilpassede noder utviklet av n8n-fellesskapet.

Lokal distribusjon. Global rekkevidde.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3.mars 2025

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14.april 2025

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel
26.april 2025

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar
30.mai 2025

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain
26.juni 2025

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman
5.november 2024

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K
4.august 2024

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

Administrer VPS-en din med AI

Møt Kodee – din MCP-drevne AI-assistent, klar til å hjelpe deg med å administrere serveren din på over 50 språk. Håndter ytelse, sikkerhet og data med enkle instruksjoner, direkte via chat. Bruk naturlig språk til å stille spørsmål og gi kommandoer – ingen teknisk sjargong nødvendig.
Overvåk n8n servertilstanden

Hold øye med VPS-ytelsen din. Få detaljer om CPU-, minne- og diskbruk, slik at du kan oppdage og fikse problemer tidlig.

Administrer sikkerhetsinnstillinger

Konfigurer og oppdater brannmurregler, SSH-nøkler og omvendt DNS for å holde serveren din trygg, tilgjengelig og sikkert administrert.

Håndter sikkerhetskopier og snapshot

Lag sikkerhetskopier og snapshots for å holde dataene dine trygge, og gjenopprett VPS-en din raskt direkte fra chatten.

Vil du dykke dypere inn i n8n-hosting?

Sette opp n8n på Hostinger VPS

n8n og Hostinger API-automatisering

Skaler AI-automatisering ved hjelp av MCP

