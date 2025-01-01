Iki 61% nuolaida n8n savarankiškam talpinimui
Sujunk darbo eigas. Integruok duomenis
Automatizacija be programavimo
Lengva konfigūruoti ir valdyti
Pasirink sau tinkamiausią šabloną: n8n, n8n su eilės režimu arba n8n šabloną su prieigą prie 100+ jau paruoštų darbo eigų.
Neribotos darbo eigos
Su savarankiškai talpinamu n8n automatizacijos galimybės yra beribės, todėl augti – ypač lengva.
Gauk daugiau, mokėk mažiau
Su VPS talpinimo planu gauk prieigą prie n8n funkcijų ir kitų privalumų – maža kaina, didelė vertė.
Bendruomenės mazgai
Gauk prieigą prie daugiau paslaugų ir įrankių, sukurtų n8n bendruomenės.
VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingas! Jų veikimo laikas yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, profesionali ir paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su realiais konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri tai daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimumas. Atrodo puikiai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Mohammad iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs ir išsamūs.
Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.
Hostinger VPS yra absoliučiai išskirtinis. Jis tiesiog visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekad negenda.
Kompanijai sekasi puikiai, esu labai patenkintas paslaugomis, kuriomis naudojuosi. Pigiau nei pas konkurentus – kokybiškas VPS paslaugas gaunu už labai gerą kainą.
Valdyk savo VPS naudojant DI
Stebėk n8n serverio būklę
Stebėk savo VPS našumą. Gauk informaciją apie procesoriaus, atminties ir disko naudojimą, kad galėtum anksti pastebėti ir išspręsti problemas.
Valdyk saugos nustatymus
Nustatyk ir atnaujink ugniasienės taisykles, SSH raktus ir atvirkštinį DNS, kad tavo serveris būtų saugus ir pasiekiamas.
Tvarkyk atsargines ir momentines kopijas
Kurk atsargines ir momentines kopijas, kad apsaugotum savo duomenis, ir greitai atkurk VPS tiesiai iš susirašinėjimo.