Iki 61% nuolaida n8n savarankiškam talpinimui

Savarankiškai talpinamas n8n. DI darbo eigos be programavimo.

Atrakink neribotas darbo eigas Paleisk neribotą skaičių lygiagrečių vykdymų Prieiga prie bendruomenės mazgų Mokėk 4x mažiau nei už cloud sprendimą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Savarankiškas talpinimas n8n

Pasirink geriausią VPS planą – savarankiškai talpinamas n8n įskaičiuotas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Neribotos darbo eigos
Neribotas vienalaikis vykdymas
Bendruomenės mazgai
n8n su eilės režimu
n8n su 100 iš anksto paruoštų darbo eigų
n8n diegimas vienu paspaudimu
Hostinger API n8n bendruomenės mazgas
DI asistentas, valdomas MCP
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos

Už visus Hostinger planus mokama iš anksto. Mėnesio mokestis nurodo bendrą plano kainą, padalytą iš plano mėnesių skaičiaus.

Sujunk darbo eigas. Integruok duomenis

n8n nemokamas darbo eigų automatizavimo įrankis, leidžiantis sujungti visas savo programas ir duomenis vienoje pritaikomoje platformoje neprogramuojant. Kurk darbo eigas ir apdorok duomenis patogiame valdymo skydelyje.
500+ programų integracijų
MCP serverio paleidiklis
Darbo eigų šablonai
DI mazgai
Automatizacija be programavimo

Lengva konfigūruoti ir valdyti
Pasirink sau tinkamiausią šabloną: n8n, n8n su eilės režimu arba n8n šabloną su prieigą prie 100+ jau paruoštų darbo eigų.

Neribotos darbo eigos
Su savarankiškai talpinamu n8n automatizacijos galimybės yra beribės, todėl augti – ypač lengva.

Gauk daugiau, mokėk mažiau
Su VPS talpinimo planu gauk prieigą prie n8n funkcijų ir kitų privalumų – maža kaina, didelė vertė.

Bendruomenės mazgai
Gauk prieigą prie daugiau paslaugų ir įrankių, sukurtų n8n bendruomenės.

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą, artimesnę savo auditorijai, ir padidink užkrovimo greitį. Turime duomenų centrų Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.

VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
2025 m. kovo 3 d.

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingas! Jų veikimo laikas yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, profesionali ir paslaugi.

Maxim Shishkin
2025 m. balandžio 14 d.

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su realiais konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
2025 m. balandžio 26 d.

Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri tai daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimumas. Atrodo puikiai.

Omkar
2025 m. gegužės 30 d.

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Mohammad iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs ir išsamūs.

Sylvain
2025 m. birželio 26 d.

Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.

Herriman
2024 m. lapkričio 5 d.

Hostinger VPS yra absoliučiai išskirtinis. Jis tiesiog visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekad negenda.

Martin K
2024 m. rugpjūčio 4 d.

Kompanijai sekasi puikiai, esu labai patenkintas paslaugomis, kuriomis naudojuosi. Pigiau nei pas konkurentus – kokybiškas VPS paslaugas gaunu už labai gerą kainą.

Valdyk savo VPS naudojant DI

Susipažink su Kodee – MCP pagrįstu DI asistentu, pasiruošusiu padėti tau valdyti serverį daugiau nei 50 kalbų. Tvarkyk našumą, saugumą ir duomenis paprastomis užklausomis tiesiogiai per pokalbių langą. Norint užduoti klausimus ir duoti komandas, naudok kasdienę kalbą – nereikia jokio techninio žargono.
Stebėk n8n serverio būklę

Stebėk savo VPS našumą. Gauk informaciją apie procesoriaus, atminties ir disko naudojimą, kad galėtum anksti pastebėti ir išspręsti problemas.

Valdyk saugos nustatymus

Nustatyk ir atnaujink ugniasienės taisykles, SSH raktus ir atvirkštinį DNS, kad tavo serveris būtų saugus ir pasiekiamas.

Tvarkyk atsargines ir momentines kopijas

Kurk atsargines ir momentines kopijas, kad apsaugotum savo duomenis, ir greitai atkurk VPS tiesiai iš susirašinėjimo.

Nori sužinoti daugiau apie n8n hostingą?

n8n nustatymas Hostinger VPS sistemoje

n8n ir Hostinger API automatizavimas

Augunk DI automatizaciją su MCP

Išbandyk savarankiškai talpinamą n8n be rizikos

30 d. pinigų grąžinimo garantija

DUK apie VPS n8n hostingą

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie n8n virtualių privačių serverių talpinimo paslaugas.

Kas yra n8n hostingas?

Kaip savarankiškai talpinti n8n?

Kiek kainuoja savarankiškai talpinti n8n?

Ar n8n VPS hostingas yra saugus?

Ar su n8n galiu kurti norimas DI programas per VPS?

Ar n8n yra geresnis už Zapier?

Ar galiu perkelti savo n8n darbo eigas į Hostinger VPS?

Kokie palaikymo pasirinkimai galimi n8n VPS hostingui?