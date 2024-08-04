Zľava až do 61 % na samostatne spravovaný hosting n8n

samostatne spravovaný n8n hosting: AI pracovné postupy bez programovania

Odomknite neobmedzené pracovné postupy Spúšťajte neobmedzené množstvo súbežných vykonaní Prístup ku komunbitným uzlom Plaťte 4x menej ako za cloudové riešenie
30-dňová záruka vrátenia peňazí
samostatne spravovaný hosting n8n

Vyberte si najlepší VPS balíček – vrátane samostatne spravovaného hostingu n8n

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Neobmedzené pracovné postupy
Neobmedzené súbežné spustenia
Komunitné uzly
n8n s režimom frontu
n8n so 100 predpripravenými pracovnými postupmi
Inštalácia n8n jedným kliknutím
Hostinger API n8n komunitný uzol
AI asistent poháňaný MCP
Bezplatné týždenné zálohy

uVšetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčky vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Prepojte pracovné postupy. Integrujte dáta.

n8n je bezplatný nástroj na automatizáciu pracovných postupov, ktorý vám umožňuje prepojiť všetky vaše aplikácie a dáta v jednej prispôsobiteľnej platforme bez nutnosti programovania. Navrhujte pracovné postupy a spracovávajte dáta z jednoduchého a jednotného ovládacieho panela.
Viac ako 500 integrácií aplikácií
Spúšťač servera MCP
Predpripravené pracovné postupy
AI uzly
Prepojte pracovné postupy. Integrujte dáta.

Automatizácia bez programovania

Jednoduché nastavenie a správa
Jednoduché nastavenie a správa

Vyberte si najlepšiu šablónu pre vás: n8n, n8n s režimom frontu alebo šablónu n8n s prístupom k viac ako 100 predpripraveným pracovným postupom.

Neobmedzené pracovné postupy
Neobmedzené pracovné postupy

Vďaka samostatne spravovanému n8n hostingu sú možnosti automatizácie nekonečné, takže môžete neustále škálovať.

Získajte viac, plaťte menej
Získajte viac, plaťte menej

S balíčkom VPS hostingu získate prístup k funkciám n8n a ďalším výhodám za nízku cenu a s vysokou hodnotou.

Vlastné komunitné uzly
Vlastné komunitné uzly

Získajte prístup k ďalším službám a nástrojom s vlastnými uzlami vyvinutými komunitou n8n.

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho cieľového publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. marca 2025

Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. apríla 2025

Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel
26. apríla 2025

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.

Omkar
Omkar
30. mája 2025

Po strate prístupu k mojej samostatne spravovanej inštancii n8n hostingu som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain
26. júna 2025

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman
5. novembra 2024

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Jednoducho vždy funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy sa nevypne.

Martin K
Martin K
4. augusta 2024

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niekde inde s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

Spravujte svoj VPS pomocou AI

Zoznámte sa s Kodee – vaším AI asistentom poháňaným MCP, ktorý vám pomôže spravovať váš server vo viac ako 50 jazykoch. Ovládajte výkon, bezpečnosť a dáta pomocou jednoduchých pokynov priamo cez chat. Používajte prirodzený jazyk na kladenie otázok a zadávanie príkazov – nie je potrebný žiadny technický žargón.
Spravujte svoj VPS pomocou AI

Monitorovanie stavu servera n8n

Sledujte výkon svojho VPS. Získajte podrobnosti o využití CPU, pamäte a disku, aby ste mohli včas odhaliť a opraviť problémy.

Spravovať nastavenia zabezpečenia

Nastavte a aktualizujte pravidlá brány firewall, kľúče SSH a reverzný DNS, aby bol váš server bezpečný, prístupný a bezpečne spravovaný.

Spravujte zálohy a snímky

Vytvárajte zálohy a snímky, aby ste chránili svoje dáta, a rýchlo obnovte svoj VPS priamo z chatu.

Chcete sa hlbšie ponoriť do hostingu n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Nastavenie n8n na VPS od Hostingeru

pages.n8nHosting.videoSection.title

Automatizácia n8n a Hostinger API

pages.n8nHosting.videoSection.title

Škálovanie AI automatizácie pomocou MCP

Vyskúšajte si n8n s vlastným hostingom bez rizika

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Často kladené otázky o VPS pre n8n hosting

Získajte odpovede na najčastejšie kladené otázky o službách hostingu virtuálneho privátneho servera n8n.

Čo je n8n hosting?

Ako na samostatne spravovaný n8n?

Koľko stojí samostatne spravovaný n8n?

Je n8n VPS hosting bezpečný?

Môžem si pomocou n8n na VPS vytvárať vlastné AI aplikácie?

Je n8n lepší ako Zapier?

Môžem migrovať svoje pracovné postupy z n8n na VPS od Hostingeru?

Aké možnosti podpory sú k dispozícii pre n8n VPS hosting?