Zľava až do 61 % na samostatne spravovaný hosting n8n
samostatne spravovaný n8n hosting: AI pracovné postupy bez programovania
Vyberte si najlepší VPS balíček – vrátane samostatne spravovaného hostingu n8n
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
uVšetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčky vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
Prepojte pracovné postupy. Integrujte dáta.
Automatizácia bez programovania
Jednoduché nastavenie a správa
Vyberte si najlepšiu šablónu pre vás: n8n, n8n s režimom frontu alebo šablónu n8n s prístupom k viac ako 100 predpripraveným pracovným postupom.
Neobmedzené pracovné postupy
Vďaka samostatne spravovanému n8n hostingu sú možnosti automatizácie nekonečné, takže môžete neustále škálovať.
Získajte viac, plaťte menej
S balíčkom VPS hostingu získate prístup k funkciám n8n a ďalším výhodám za nízku cenu a s vysokou hodnotou.
Vlastné komunitné uzly
Získajte prístup k ďalším službám a nástrojom s vlastnými uzlami vyvinutými komunitou n8n.
VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.
Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne spravovanej inštancii n8n hostingu som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Jednoducho vždy funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy sa nevypne.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niekde inde s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Spravujte svoj VPS pomocou AI
Monitorovanie stavu servera n8n
Sledujte výkon svojho VPS. Získajte podrobnosti o využití CPU, pamäte a disku, aby ste mohli včas odhaliť a opraviť problémy.
Spravovať nastavenia zabezpečenia
Nastavte a aktualizujte pravidlá brány firewall, kľúče SSH a reverzný DNS, aby bol váš server bezpečný, prístupný a bezpečne spravovaný.
Spravujte zálohy a snímky
Vytvárajte zálohy a snímky, aby ste chránili svoje dáta, a rýchlo obnovte svoj VPS priamo z chatu.