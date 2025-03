Doménová prípona, známa aj ako doména najvyššej úrovne (lista TLD), je koncovka názvu domény, ktorá sa nachádza za poslednou bodkou. Doménová prípona .com je najobľúbenejšia TLD, ktorá sa bežne používa vo webových adresách.

Doménová prípona pomáha ľuďom identifikovať účel webu alebo jeho geografickú polohu. Napríklad stránka s koncovkou .us naznačuje jej zameranie na americkú verejnosť. Organizácia ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ktorá spravuje domény najvyššej úrovne, rozdeľuje všetky doménové prípony do piatich kategórií: generické doménové prípony (gTLD), sponzorované (sTLD), s kódom krajiny (ccTLD), infraštruktúra a testovacie (tTLD).

Kombinácia správneho názvu webovej lokality s dokonalou doménovou príponou dodá vašej firme dôveryhodnosť, pomôže vašim snahám o SEO, priláka viac návštevníkov a vytvorí vašu online značku.