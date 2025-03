Žiadna TLD nie je zo svojej podstaty vhodnejšia pre SEO ako iné TLD. Môžete vytvoriť novú webovú lokalitu a dosiahnuť, aby sa umiestni na vysokých pozíciách, aj keď použijete alternatívnu doménu k doméne .com, napríklad doménu .net alebo .xyz.

Mnoho ľudí si myslí, že doména .com je pre vyhľadávače lepšia, pretože webové lokality s doménou .com často dominujú vo výsledkoch vyhľadávania. V skutočnosti Google uprednostňuje známe značky so solídnou autoritou v odvetví a mnohé z týchto subjektov práve používajú domény .com.