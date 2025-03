.com-domenet er et av de opprinnelige toppdomenene (TLD) i Domain Name System (DNS). Denne domeneutvidelsen står for "commerce" (handel), ettersom toppdomenet .com opprinnelig kun var ment for kommersielle organisasjoner.

Etter hvert som internett har utviklet seg, har mange registrert .com-domener for alle slags formål. I dag bruker over 50 % av verdens nettsider .com.