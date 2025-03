Nijedna TLD sama po sebi nije bolja za SEO od ostalih. Možete izraditi novu web stranicu i učiniti je visoko rangiranom čak i ako koristite alternativnu domenu, poput .net ili .xyz domene.

Mnogi ljudi misle da je .com bolja za tražilice jer .com web stranice često dominiraju rezultatima pretraživanja. Ustvari, ono što Google preferira su dobro poznati brendovi sa solidnim autoritetom u industriji, a mnogi od tih entiteta koriste .com domene.