Do 61% popusta na n8n samostalni hosting

Samostalno hostirani n8n: Tijekovi rada umjetne inteligencije bez koda

Otključajte neograničene tijekove rada Pokreni neograničen broj istovremenih izvršavanja Pristupni čvorovi zajednice Platite 4 puta manje nego za cloud rješenje
30-dnevno jamstvo povrata novca
n8n samostalni hosting

Odaberite najbolji VPS plan – uključen je i samostalni n8n

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Neograničeni radni procesi
Neograničena istovremena izvršavanja
Čvorovi zajednice
n8n s načinom rada reda čekanja
n8n sa 100 unaprijed izrađenih radnih procesa
Instalacija n8n jednim klikom
Hostinger API n8n čvor zajednice
AI asistent pokretan MCP-om
Besplatne tjedne sigurnosne kopije

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Povežite tijekove rada. Integrirajte podatke.

n8n je besplatni alat za automatizaciju tijeka rada koji vam omogućuje povezivanje svih vaših aplikacija i podataka u jednoj prilagodljivoj platformi bez kodiranja. Dizajnirajte tijekove rada i obrađujte podatke s jednostavne, ujedinjene nadzorne ploče.
Više od 500 integracija aplikacija
Okidač MCP poslužitelja
Unaprijed izgrađeni tijekovi rada
AI čvorovi
Automatizacija bez koda

Jednostavno postavljanje i upravljanje
Odaberite najbolji predložak za sebe: n8n, n8n s načinom čekanja ili n8n predložak s pristupom više od 100 unaprijed izrađenih tijekova rada.

Neograničeni tijekovi rada
S n8n-om koji se samostalno hostira, mogućnosti automatizacije su beskrajne, tako da možete nastaviti skalirati.

Dobijte više, platite manje
S VPS hosting planom, pristupite n8n značajkama i drugim pogodnostima po niskoj cijeni i visokoj vrijednosti.

Prilagođeni čvorovi zajednice
Ostvarite pristup većem broju usluga i alata s prilagođenim čvorovima koje je razvila n8n zajednica.

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.

VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
3. ožujka 2025.

Nevjerojatno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
14. travnja 2025.

Sve ide glatko i odlično s Hostingerom, AI chatbotom + ljudskim chatom, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. Oh, a taj VPS je jednostavno vatra, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
26. travnja 2025.

Konačno tvrtka za VPS hosting koja to radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno čvrsto.

Omkar
30. svibnja 2025.

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svojoj samostalno hostanoj n8n instanci i ne mogu biti više impresioniran. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
26. lipnja 2025.

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
5. studenog 2024.

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
4. kolovoza 2024.

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao neka mjesta s odličnim VPS postavkama i cjenovnim planovima.

Upravljajte svojim VPS-om pomoću umjetne inteligencije

Upoznajte Kodeeja - vašeg MCP-pokretanog AI asistenta, spremnog da vam pomogne u upravljanju vašim serverom na više od 50 jezika. Upravljajte performansama, sigurnošću i podacima jednostavnim uputama, izravno putem chata. Koristite prirodni jezik za postavljanje upita i davanje naredbi - nije potreban tehnički žargon.
Upravljajte svojim VPS-om pomoću umjetne inteligencije

Praćenje stanja n8n servera

Pratite performanse svog VPS-a. Dobijte detalje o korištenju CPU-a, memorije i diska kako biste mogli rano uočiti i riješiti probleme.

Upravljanje sigurnosnim postavkama

Postavite i ažurirajte pravila vatrozida, SSH ključeve i obrnuti DNS kako biste osigurali sigurnost, pristup i sigurno upravljanje svojim poslužiteljem.

Upravljanje sigurnosnim kopijama i snimkama

Izradite sigurnosne kopije i snimke kako biste zaštitili svoje podatke i brzo vratite svoj VPS izravno iz chata.

Želite li dublje istražiti n8n hosting?

Postavljanje n8n na Hostinger VPS-u

Automatizacija API-ja n8n i Hostingera

Skaliranje automatizacije umjetne inteligencije pomoću MCP-a

Isprobajte samostalno hostani n8n, bez rizika

30-dnevno jamstvo povrata novca

VPS za n8n hosting - često postavljana pitanja

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga virtualnih privatnih poslužitelja n8n.

Što je n8n hosting?

Kako samostalno hostirati n8n?

Koliko košta samostalno hostiranje N8N-a?

Je li n8n VPS hosting siguran?

Mogu li izrađivati prilagođene AI aplikacije s n8n na VPS-u?

Je li n8n bolji od Zapiera?

Mogu li migrirati svoje n8n tijekove rada na Hostingerov VPS?

Koje su opcije podrške dostupne za n8n VPS hosting?