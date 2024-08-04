Do 61% popusta na n8n samostalni hosting
Samostalno hostirani n8n: Tijekovi rada umjetne inteligencije bez koda
Odaberite najbolji VPS plan – uključen je i samostalni n8n
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Povežite tijekove rada. Integrirajte podatke.
Automatizacija bez koda
Jednostavno postavljanje i upravljanje
Odaberite najbolji predložak za sebe: n8n, n8n s načinom čekanja ili n8n predložak s pristupom više od 100 unaprijed izrađenih tijekova rada.
Neograničeni tijekovi rada
S n8n-om koji se samostalno hostira, mogućnosti automatizacije su beskrajne, tako da možete nastaviti skalirati.
Dobijte više, platite manje
S VPS hosting planom, pristupite n8n značajkama i drugim pogodnostima po niskoj cijeni i visokoj vrijednosti.
Prilagođeni čvorovi zajednice
Ostvarite pristup većem broju usluga i alata s prilagođenim čvorovima koje je razvila n8n zajednica.
VPS hosting na koji se možete osloniti
Nevjerojatno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično s Hostingerom, AI chatbotom + ljudskim chatom, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. Oh, a taj VPS je jednostavno vatra, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja to radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno čvrsto.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svojoj samostalno hostanoj n8n instanci i ne mogu biti više impresioniran. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao neka mjesta s odličnim VPS postavkama i cjenovnim planovima.
Upravljajte svojim VPS-om pomoću umjetne inteligencije
Praćenje stanja n8n servera
Pratite performanse svog VPS-a. Dobijte detalje o korištenju CPU-a, memorije i diska kako biste mogli rano uočiti i riješiti probleme.
Upravljanje sigurnosnim postavkama
Postavite i ažurirajte pravila vatrozida, SSH ključeve i obrnuti DNS kako biste osigurali sigurnost, pristup i sigurno upravljanje svojim poslužiteljem.
Upravljanje sigurnosnim kopijama i snimkama
Izradite sigurnosne kopije i snimke kako biste zaštitili svoje podatke i brzo vratite svoj VPS izravno iz chata.