n8n je alat za automatizaciju tijeka rada otvorenog koda koji vam omogućuje povezivanje svih vaših aplikacija i podataka na jednom, jednostavnom i potpuno prilagodljivom mjestu, bez potrebe za ijednu liniju koda.

S n8n VPS hostingom možete samostalno hostirati n8n i plaćati samo svoj VPS. Dobijte neograničene tijekove rada, neograničena izvršavanja i pristup čvorovima koje je izgradila zajednica – sve to uz potpuno sigurnost i spremnost za skaliranje vaše postavke.