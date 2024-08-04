עד 61% הנחה על אירוח עצמי ב-n8n

n8n מתארח עצמית: זרימות עבודה של בינה מלאכותית ללא קוד

פתחו זרימות עבודה ללא הגבלה הפעל מספר בלתי מוגבל של הוצאות בו זמנית גישה לצמתי קהילה שלמו פי 4 פחות מאשר פתרון ענן
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח עצמי ב-n8n

בחרו את תוכנית ה-VPS הטובה ביותר – כולל אחסון עצמי של n8n

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

תהליכי עבודה ללא הגבלה
מספר בלתי מוגבל של ריצות מקביליות
צמתים קהילתיים
n8n במצב תור (Queue Mode)
n8n עם 100 תהליכי עבודה מוכנים מראש
התקנת n8n בלחיצה אחת
צומת קהילתי של Hostinger API ל-n8
עוזר AI המופעל על ידי MCP
גיבויים שבועיים בחינם

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלך.

חברו זרימות עבודה. שלבו נתונים

n8n, כלי אוטומציה של זרימות עבודה חינמיות לשימוש, מאפשר לך לחבר את כל האפליקציות והנתונים שלך בפלטפורמה אחת הניתנת להתאמה אישית וללא צורך בקוד. עצב זרימות עבודה ועבד נתונים מלוח מחוונים פשוט ומאוחד.
500+ אינטגרציות אפליקציות
טריגר שרת MCP
זרימות עבודה מוכנות מראש
צמתי בינה מלאכותית
חברו זרימות עבודה. שלבו נתונים

אוטומציה ללא קוד

קל להתקנה ולניהול
קל להתקנה ולניהול

בחרו את התבנית הטובה ביותר עבורכם: n8n, n8n עם מצב תור, או תבנית n8n עם גישה ליותר מ-100 זרימות עבודה מוכנות מראש.

זרימות עבודה ללא הגבלה
זרימות עבודה ללא הגבלה

עם n8n המאוחסן בעצמו, אפשרויות האוטומציה הן אינסופיות, כך שתוכלו להמשיך ולהתרחב.

קבל יותר, שלם פחות
קבל יותר, שלם פחות

עם תוכנית אירוח VPS, קבלו גישה לתכונות ויתרונות נוספים של n8n בעלות נמוכה ובתמורה גבוהה.

צמתי קהילה מותאמים אישית
צמתי קהילה מותאמים אישית

קבל גישה לשירותים וכלים נוספים עם צמתים מותאמים אישית שפותחו על ידי קהילת n8n.

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

אירוח VPS שתוכלו לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 במרץ, 2025

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, מה ששומר על האתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי זקוק לעזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 באפריל, 2025

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Noel
Noel
26 באפריל, 2025

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar
30 במאי, 2025

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי את עצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain
26 ביוני, 2025

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman
5 בנובמבר, 2024

Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K
4 באוגוסט, 2024

החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם דרכם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.

ניהול ה-VPS שלך באמצעות בינה מלאכותית

הכירו את Kodee - עוזר הבינה המלאכותית שלכם המופעל על ידי MCP, מוכן לעזור לכם לנהל את השרת שלכם ביותר מ-50 שפות. טפלו בביצועים, אבטחה ונתונים באמצעות הנחיות פשוטות, ישירות דרך צ'אט. השתמשו בשפה טבעית כדי לשאול שאלות ולבצע פקודות - ללא צורך בז'רגון טכני.
ניהול ה-VPS שלך באמצעות בינה מלאכותית

ניטור תקינות שרת n8n

שימו לב לביצועי ה-VPS שלכם. קבלו פרטים על ניצול המעבד, הזיכרון והדיסק כדי שתוכלו לזהות ולתקן בעיות מוקדם.

ניהול הגדרות אבטחה

הגדר ועדכן כללי חומת אש, מפתחות SSH ו-DNS הפוך כדי לשמור על השרת שלך בטוח, נגיש ומנוהל בצורה מאובטחת.

טיפול בגיבויים ובתמונות מצב

צור גיבויים ותמונות מצב כדי לשמור על אבטחת הנתונים שלך, ושחזר במהירות את ה-VPS שלך ישירות מהצ'אט.

רוצים להתעמק יותר באירוח n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

הגדרת n8n על גבי Hostinger VPS

pages.n8nHosting.videoSection.title

אוטומציה של API של n8n ו-Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

הרחבת אוטומציה של בינה מלאכותית באמצעות MCP

נסו n8n עם אירוח עצמי, ללא סיכון

אחריות להחזר כספי תוך 30 יום

שאלות נפוצות על אחסון VPS עבור n8n

קבל תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח שרתים וירטואליים פרטיים של n8n.

מה זה אחסון n8n?

איך לאחסן את עצמכם ב-n8n?

כמה עולה לארח את עצמך ב-N8N?

האם אירוח VPS ב-n8n מאובטח?

האם אני יכול לבנות יישומי בינה מלאכותית מותאמים אישית עם n8n על גבי VPS?

האם n8n יותר טוב מזאפייר?

האם אני יכול להעביר את זרימות העבודה שלי מ-n8n לשרת ה-VPS של Hostinger?

אילו אפשרויות תמיכה זמינות עבור אירוח VPS ב-n8n?