n8n הוא כלי אוטומציה של תהליכי עבודה בקוד פתוח המאפשר לך לחבר את כל האפליקציות והנתונים שלך במקום אחד, קל לשימוש וניתן להתאמה אישית מלאה, מבלי להזדקק לשורת קוד אחת.

עם אירוח VPS של n8n, אתה יכול לארח את n8n באופן עצמאי ולשלם רק עבור ה-VPS שלך. קבל זרימות עבודה ללא הגבלה, פעולות ללא הגבלה וגישה לצמתים שנבנו על ידי הקהילה - והכל תוך שמירה על הגדרות מאובטחות לחלוטין ומוכנות להרחבה.