Obegränsade arbetsflöden
Obegränsat antal samtidiga körningar
Community-noder
n8n med köläge
n8n med 100 färdiga arbetsflöden
n8n-installation med ett klick
Hostinger API n8n community-nod
AI-assistent driven av MCP
Gratis veckovisa säkerhetskopior

Koppla samman arbetsflöden. Integrera data.

n8n är ett kostnadsfritt verktyg för arbetsflödesautomation som låter dig koppla samman alla dina appar och data i en anpassningsbar plattform utan kod. Designa arbetsflöden och bearbeta data från en enkel, enhetlig instrumentpanel.
500+ appintegrationer
MCP-serverutlösare
Förbyggda arbetsflöden
AI-noder
Automatisering utan kod

Välj den mall som passar dig bäst: n8n, n8n med köläge eller en n8n-mall med tillgång till fler än 100 färdiga arbetsflöden.

Obegränsade arbetsflöden
Med självhostad n8n är automatiseringsmöjligheterna oändliga, så du kan fortsätta skala upp.

Med ett VPS-hostingabonnemang får du tillgång till n8n-funktioner och andra fördelar till låg kostnad och högt värde.

Anpassade communitynoder
Få tillgång till fler tjänster och verktyg med anpassade noder utvecklade av n8n-communityn.

Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats nära din publik för att öka laddningshastigheten. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.

VPS-hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 mars 2025

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras drifttid är genomgående förstklassig, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 april 2025

Allt är smidigt och bra med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt, om AI inte kan lösa din fråga. Och VPS:en är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Fortsätt så 🚀

Noel
Noel
26 april 2025

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns bergfast.

Omkar
Omkar
30 maj 2025

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans, och jag kunde inte vara mer imponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain
26 juni 2025

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tack igen Carla.

Herriman
Herriman
5 november 2024

Hostinger VPS är helt enastående. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, aldrig kraschar.

Martin K
Martin K
4 augusti 2024

Företaget går bra, jag är väldigt nöjd med de specifika tjänster jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen med riktigt bra VPS-inställningar och prisplaner.

Hantera din VPS med AI

Möt Kodee – din MCP-drivna AI-assistent, redo att hjälpa dig hantera din server på över 50 språk. Hantera prestanda, säkerhet och data med enkla instruktioner, direkt via chatt. Använd naturligt språk för att ställa frågor och ge kommandon – ingen teknisk jargong behövs.
Övervaka n8n-serverns hälsa

Håll koll på din VPS-prestanda. Få information om CPU-, minnes- och diskanvändning så att du kan upptäcka och åtgärda problem tidigt.

Hantera säkerhetsinställningar

Konfigurera och uppdatera brandväggsregler, SSH-nycklar och omvänd DNS för att hålla din server säker, tillgänglig och säkert hanterad.

Hantera säkerhetskopior och ögonblicksbilder

Skapa säkerhetskopior och ögonblicksbilder för att skydda dina data och återställ snabbt din VPS direkt från chatten.

Vill du fördjupa dig i n8n-hosting?

Konfigurera n8n på Hostinger VPS

n8n & Hostinger API-automatisering

Skala AI-automation med MCP

Vanliga frågor om VPS för n8n-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om N8N virtuella privata serverhotelltjänster.

Vad är n8n-hosting?

Hur man hostar n8n själv?

Hur mycket kostar det att självhosta N8N?

Är n8n VPS-hosting säker?

Kan jag bygga anpassade AI-applikationer med n8n på en VPS?

Är n8n bättre än Zapier?

Kan jag migrera mina n8n-arbetsflöden till Hostingers VPS?

Vilka supportalternativ finns tillgängliga för n8n VPS-hosting?