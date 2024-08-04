n8n är ett verktyg för arbetsflödesautomation med öppen källkod som låter dig ansluta alla dina appar och data på en enda, lättanvänd och helt anpassningsbar plats, utan att behöva en enda rad kod.

Med n8n VPS-hosting kan du hosta n8n själv och bara betala för din VPS. Få obegränsade arbetsflöden, obegränsade körningar och tillgång till community-byggda noder – allt medan du håller din installation helt säker och redo att skalas upp.