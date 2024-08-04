Diskon hingga 69% untuk hosting mandiri n8n
n8n yang dihosting sendiri: Alur kerja AI tanpa kode
Pilih paket VPS terbaik – termasuk n8n yang dihosting sendiri
Hubungkan alur kerja. Integrasikan data.
Otomatisasi tanpa kode
Mudah diatur dan dikelola
Pilih templat terbaik untuk Anda: n8n, n8n dengan mode antrean, atau templat n8n dengan akses ke 100+ alur kerja yang telah dibuat sebelumnya.
Alur kerja tak terbatas
Dengan n8n yang dihosting sendiri, kemungkinan otomatisasi tidak terbatas, sehingga Anda dapat terus meningkatkan skala.
Dapatkan lebih banyak, bayar lebih sedikit
Dengan paket hosting VPS, akses fitur n8n dan manfaat lainnya dengan biaya rendah dan nilai tinggi.
Node komunitas khusus
Dapatkan akses ke lebih banyak layanan dan alat dengan node khusus yang dikembangkan oleh komunitas n8n.
Hosting VPS yang dapat Anda andalkan
Saya sangat puas dengan hosting VPS Hostinger! Uptime mereka selalu prima, membuat situs saya berjalan lancar. Kapan pun saya butuh bantuan, tim dukungan teknis mereka selalu cepat, berpengetahuan luas, dan sangat membantu.
Semuanya lancar dan hebat dengan Hostinger, bot obrolan AI + obrolan manusia, jika AI tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Oh, dan VPS-nya sangat bagus, tanpa pasang surut. Terima kasih tim pengembang dan semua orang yang terlibat. Teruskan 🚀
Akhirnya ada perusahaan hosting VPS yang tepat! Harga terjangkau. Portal luar biasa yang menghargai waktu penggunanya. Pencadangan lancar. Dukungan bagus. Andal. Rasanya mantap.
Saya menghubungi dukungan Hostinger setelah kehilangan akses ke instance n8n yang saya hosting sendiri, dan saya sangat terkesan. Kodee dan Mohammad dari tim dukungan sangat sabar dan teliti.
Terima kasih banyak Carla atas bantuannya dalam upgrade N8N di VPS Hostinger saya. Profesional dan berpengetahuan luas, terima kasih sekali lagi Carla.
VPS Hostinger benar-benar luar biasa. Selalu berfungsi. Selalu cepat dan stabil. Tidak pernah down, tidak pernah crash.
Perusahaan ini berkinerja baik, saya sangat puas dengan layanan spesifik yang saya gunakan. Harganya tidak semahal beberapa tempat lain dengan pengaturan VPS dan paket harga yang sangat bagus.
Kelola VPS Anda dengan AI
Pantau kesehatan server n8n
Pantau performa VPS Anda. Dapatkan detail tentang penggunaan CPU, memori, dan disk agar Anda dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah lebih awal.
Kelola pengaturan keamanan
Siapkan dan perbarui aturan firewall, kunci SSH, dan DNS terbalik untuk menjaga server Anda tetap aman, dapat diakses, dan dikelola dengan aman.
Menangani pencadangan dan snapshot
Buat cadangan dan snapshot untuk menjaga data Anda tetap aman, dan pulihkan VPS Anda dengan cepat langsung dari obrolan.