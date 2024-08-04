Diskon hingga 69% untuk hosting mandiri n8n

n8n hosting sendiri

Pilih paket VPS terbaik – termasuk n8n yang dihosting sendiri

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Workflow tanpa batas
Eksekusi bersamaan tanpa batas
Node buatan komunitas
n8n dengan queue mode
n8n dengan 100 template workflow siap pakai
Instal n8n sekali klik
Hostinger API n8n community node
AI Assistant berbasis MCP
Gratis backup mingguan

Semua paket dibayar di muka. Tarif bulanan mencerminkan total harga paket dibagi dengan jumlah bulan dalam paket Anda.

Hubungkan alur kerja. Integrasikan data.

Sebagai alat otomatisasi alur kerja gratis, n8n memungkinkan Anda menghubungkan semua aplikasi dan data dalam satu platform tanpa kode yang dapat disesuaikan. Rancang alur kerja dan proses data dari dasbor yang sederhana dan terpadu.
500+ integrasi aplikasi
Pemicu Server MCP
Alur kerja yang telah dibuat sebelumnya
simpul AI
Otomatisasi tanpa kode

Otomatisasi tanpa kode

Mudah diatur dan dikelola
Mudah diatur dan dikelola

Pilih templat terbaik untuk Anda: n8n, n8n dengan mode antrean, atau templat n8n dengan akses ke 100+ alur kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Alur kerja tak terbatas
Alur kerja tak terbatas

Dengan n8n yang dihosting sendiri, kemungkinan otomatisasi tidak terbatas, sehingga Anda dapat terus meningkatkan skala.

Dapatkan lebih banyak, bayar lebih sedikit
Dapatkan lebih banyak, bayar lebih sedikit

Dengan paket hosting VPS, akses fitur n8n dan manfaat lainnya dengan biaya rendah dan nilai tinggi.

Node komunitas khusus
Node komunitas khusus

Dapatkan akses ke lebih banyak layanan dan alat dengan node khusus yang dikembangkan oleh komunitas n8n.

Penerapan lokal. Jangkauan global

Pilih lokasi server yang dekat dengan audiens Anda untuk meningkatkan kecepatan pemuatan. Kami memiliki pusat data di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.

Hosting VPS yang dapat Anda andalkan

Hosting VPS yang dapat Anda andalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 Maret 2025

Saya sangat puas dengan hosting VPS Hostinger! Uptime mereka selalu prima, membuat situs saya berjalan lancar. Kapan pun saya butuh bantuan, tim dukungan teknis mereka selalu cepat, berpengetahuan luas, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 April 2025

Semuanya lancar dan hebat dengan Hostinger, bot obrolan AI + obrolan manusia, jika AI tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Oh, dan VPS-nya sangat bagus, tanpa pasang surut. Terima kasih tim pengembang dan semua orang yang terlibat. Teruskan 🚀

Noel
Noel
26 April 2025

Akhirnya ada perusahaan hosting VPS yang tepat! Harga terjangkau. Portal luar biasa yang menghargai waktu penggunanya. Pencadangan lancar. Dukungan bagus. Andal. Rasanya mantap.

Omkar
Omkar
30 Mei 2025

Saya menghubungi dukungan Hostinger setelah kehilangan akses ke instance n8n yang saya hosting sendiri, dan saya sangat terkesan. Kodee dan Mohammad dari tim dukungan sangat sabar dan teliti.

Sylvain
Sylvain
26 Juni 2025

Terima kasih banyak Carla atas bantuannya dalam upgrade N8N di VPS Hostinger saya. Profesional dan berpengetahuan luas, terima kasih sekali lagi Carla.

Herriman
Herriman
5 Nopember 2024

VPS Hostinger benar-benar luar biasa. Selalu berfungsi. Selalu cepat dan stabil. Tidak pernah down, tidak pernah crash.

Martin K
Martin K
4 Agustus 2024

Perusahaan ini berkinerja baik, saya sangat puas dengan layanan spesifik yang saya gunakan. Harganya tidak semahal beberapa tempat lain dengan pengaturan VPS dan paket harga yang sangat bagus.

Kelola VPS Anda dengan AI

Temui Kodee - asisten AI bertenaga MCP Anda, siap membantu Anda mengelola server dalam lebih dari 50 bahasa. Kelola kinerja, keamanan, dan data dengan perintah sederhana, langsung melalui obrolan. Gunakan bahasa alami untuk mengajukan pertanyaan dan membuat perintah - tanpa perlu jargon teknis.
Pantau kesehatan server n8n

Pantau kesehatan server n8n

Pantau performa VPS Anda. Dapatkan detail tentang penggunaan CPU, memori, dan disk agar Anda dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah lebih awal.

Kelola pengaturan keamanan

Siapkan dan perbarui aturan firewall, kunci SSH, dan DNS terbalik untuk menjaga server Anda tetap aman, dapat diakses, dan dikelola dengan aman.

Menangani pencadangan dan snapshot

Buat cadangan dan snapshot untuk menjaga data Anda tetap aman, dan pulihkan VPS Anda dengan cepat langsung dari obrolan.

Ingin tahu lebih jauh tentang hosting n8n?

Menyiapkan n8n di VPS Hostinger

Menyiapkan n8n di VPS Hostinger

Otomatisasi API n8n & Hostinger

Otomatisasi API n8n & Hostinger

Skala Otomatisasi AI Menggunakan MCP

Skala Otomatisasi AI Menggunakan MCP

FAQ VPS untuk hosting n8n

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting server pribadi virtual n8n.

Apa itu hosting n8n?

Bagaimana cara menghosting sendiri n8n?

Berapa biaya untuk menjadi host mandiri n8n?

Apakah hosting VPS n8n aman?

Bisakah saya membangun aplikasi AI khusus dengan n8n di VPS?

Apakah n8n lebih baik dari Zapier?

Bisakah saya memigrasikan alur kerja n8n saya ke VPS Hostinger?

Pilihan dukungan apa saja yang tersedia untuk hosting VPS n8n?