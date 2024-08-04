n8n adalah alat otomatisasi alur kerja sumber terbuka yang memungkinkan Anda menghubungkan semua aplikasi dan data Anda di satu tempat yang mudah digunakan dan sepenuhnya dapat disesuaikan, tanpa perlu satu baris kode pun.

Dengan hosting VPS n8n, Anda dapat menghosting sendiri n8n dan hanya membayar VPS Anda. Dapatkan alur kerja tanpa batas, eksekusi tanpa batas, dan akses ke node yang dibangun komunitas – semuanya sambil menjaga pengaturan Anda sepenuhnya aman dan siap diskalakan.