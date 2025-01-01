Deploy aplikasi web Node.js
Rilis React, Next.js, Vite, dan aplikasi web lainnya dalam sekejap. Anda fokus coding, kami jaga aplikasi tetap online. Deploy cepat, tanpa biaya tambahan, tanpa DevOps.
Mendukung lebih dari 1 juta developer di seluruh dunia
Sesuai kebutuhan. Tanpa ribet
Terjangkau
Harga paket terbaik di pasaran. Biaya bulanan tetap, tanpa tambahan.
Kami yang kelola
Anda fokus coding, kami jaga aplikasi tetap online. Biar kami yang mengurus server dan keamanan.
Performa top sejak awal
Sudah termasuk proteksi CDN, WAF, dan DDoS dari Hostinger.
Berbasis kode
Deploy langsung dari IDE - VS Code, Cursor, Claude, atau asisten AI lainnya.
Ekosistem powerful dan terintegrasi
Gratis domain dan email bisnis selama 1 tahun, plus SSL gratis siap pasang.
Kompatibel dengan stack Anda
Bisa menggunakan React, Next.js, Vite, Vue.js, dll. Bebas pakai framework apa saja sesuai keinginan Anda.
Cukup upload kode, kami urus sisanya
1. Hubungkan proyek
Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy dari asisten kode AI
Framework langsung terdeteksi, command build dijalankan otomatis, dan aplikasi siap dirilis.
2. Deploy instan
Onlinekan aplikasi web Node.js dalam sekejap
Kami yang urus server, keamanan, dan pengembangan.
3. Kelola dan kembangkan
Tetap pegang kendali dan kembangkan tanpa ragu
Pantau performa, domain mapping, dan deploy ulang otomatis.
Deploy langsung dari IDE, tanpa lewat dashboard
Agentic Deployment menghubungkan IDE ke infrastruktur yang dikelola Hostinger sehingga aplikasi dapat di-deploy lebih cepat dengan kode, langsung dari editor atau lewat GitHub untuk kontrol versi dan kolaborasi tim.
Onlinekan aplikasi Node.js, PHP, atau proyek WordPress tanpa harus berhenti coding terlebih dahulu.
Biaya bulanan tetap, tanpa tambahan
Cloud Startup
Untuk website bisnis dan ecommerce
Resource
+ bulan gratis
Untuk durasi 48 bulan. Rp310900/bln saat diperpanjang
Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.