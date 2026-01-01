Dès 2,99 €/mois, sans frais supplémentaires

Optimisez l'hébergement de vos applications web

Déployez vos applications web React, Next.js, Vite et bien d'autres en quelques minutes. Vous codez, nous assurons l'exécution. Déploiements rapides, aucune facture imprévue, zéro DevOps.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

L'efficacité sans compromis

Prix abordable

Le meilleur rapport qualité-prix du marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.

Solution entièrement gérée

Vous codez, nous veillons à la disponibilité, à la sécurité et à la gestion des serveurs.

Performances intégrées

CDN Hostinger, WAF et protection contre les attaques DDoS inclus.

Développement orienté code

Déployez vos projets directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant IA.

Puissant écosystème intégré

Nom de domaine et adresse email professionnelle offerts pendant 1 an, avec certificats SSL gérés inclus gratuitement.

Hébergement compatible avec votre stack

Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et bien d'autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA

Votre framework est automatiquement détecté et les commandes de compilation sont prises en charge. Vous êtes prêt(e) pour le déploiement.

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes

Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.

3. Gérez et évoluez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance

Suivez les performances, gérez vos noms de domaine et redéployez automatiquement.

Nouveauté

Déployez vos projets directement depuis l'IDE, sans tableau de bord

Le déploiement avec agent connecte votre IDE à l'infrastructure gérée de Hostinger. Vous pouvez ainsi déployer vos applications directement depuis votre éditeur ou via GitHub pour la gestion de versions et la collaboration en équipe.

Lancez vos applications web Node.js, vos projets PHP ou WordPress sans quitter votre environnement de développement.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Lancez-vous en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une expérience sans risque.
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web Node.js
2 cœurs de CPU
2 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
Le plus populaire
-73 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web Node.js
2 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

FAQ

Quels frameworks sont pris en charge ?

Quelle est la différence entre l'hébergement d'applications web et l'hébergement VPS ?

Y a-t-il une limite de trafic ou des frais de dépassement ?

Puis-je déployer des dépôts GitHub privés ?

Proposez-vous un service de migration gratuite ?

