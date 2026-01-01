Optimisez l'hébergement de vos applications web
Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde
L'efficacité sans compromis
Prix abordable
Le meilleur rapport qualité-prix du marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.
Solution entièrement gérée
Vous codez, nous veillons à la disponibilité, à la sécurité et à la gestion des serveurs.
Performances intégrées
CDN Hostinger, WAF et protection contre les attaques DDoS inclus.
Développement orienté code
Déployez vos projets directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant IA.
Puissant écosystème intégré
Nom de domaine et adresse email professionnelle offerts pendant 1 an, avec certificats SSL gérés inclus gratuitement.
Hébergement compatible avec votre stack
Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et bien d'autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA
Votre framework est automatiquement détecté et les commandes de compilation sont prises en charge. Vous êtes prêt(e) pour le déploiement.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes
Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.
3. Gérez et évoluez
Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance
Suivez les performances, gérez vos noms de domaine et redéployez automatiquement.
Déployez vos projets directement depuis l'IDE, sans tableau de bord
Le déploiement avec agent connecte votre IDE à l'infrastructure gérée de Hostinger. Vous pouvez ainsi déployer vos applications directement depuis votre éditeur ou via GitHub pour la gestion de versions et la collaboration en équipe.
Lancez vos applications web Node.js, vos projets PHP ou WordPress sans quitter votre environnement de développement.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déploiement local, impact global
Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Un prix mensuel unique, sans frais cachés
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.