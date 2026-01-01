Lancez vos campagnes email plus rapidement grâce à l'IA
Créateur d'emails IA
Ne partez jamais de zéro. Saisissez votre idée et créez un email professionnel en quelques secondes, tout en gardant un contrôle total sur les modifications.
Segmentation propulsée par l'IA
Discutez avec l'IA pour définir les contacts que vous souhaitez cibler et obtenez un groupe prêt à l'emploi créé selon leurs données et leur activité.
Suggestions d'objet intelligentes
Augmentez vos taux d'ouverture grâce à des objets créés par l'IA qui correspondent au contenu de votre email et captent immédiatement l'attention.
Combien d'abonnés avez-vous ?
Mensuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Annuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Essayer gratuitement
Jusqu'à 100 abonnés uniques par mois
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.
Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes réellement intéressées par mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.
Des emails IA exceptionnels en une requête
Tous vos contacts au même endroit
Synchronisez vos contacts depuis le créateur de sites internet
Attirez de nouveaux contacts grâce à l'extension WordPress
Le marketing par email simplifié
Connexion de nom de domaine en un clic
Vous possédez déjà un nom de domaine chez Hostinger ? Connectez-le en un clic.
Emails de bienvenue
Accueillez chaque nouveau contact instantanément grâce à un template d'automatisation de bienvenue prêt à l'emploi qui instaure la confiance dès le premier jour.
Personnalisation des emails
Définissez votre logo, vos couleurs et vos informations d'entreprise une seule fois : ils seront ensuite utilisés pour tous vos emails.
Programmation des emails
Programmez vos campagnes à l'avance et envoyez des emails au bon moment pour vos lancements de produits, vos annonces ou vos offres urgentes.
Automatisation facile des emails
Choisissez un template d'automatisation par email préconçu pour lancer une campagne drip ou envoyer des relances, sans aucun travail manuel.