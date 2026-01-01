Transfert de nom de domaine simplifié
.com depuis
Saisissez le nom de domaine que vous voulez transférer chez Hostinger
Transférer un nom de domaine en 4 étapes simples :
Entrez le nom de domaine que vous souhaitez transférerIl suffit d'entrer votre nom de domaine et de cliquer sur transférer.
Préparez le nom de domaine pour le transfertDéverrouillez le nom de domaine que vous souhaitez transférer chez votre registraire actuel.
Poursuivez avec l'achatEntrez le code EPP ou le code d'autorisation de transfert de nom de domaine et confirmez le transfert.
Vous recevrez un email de confirmation de votre registre de noms de domaineVous recevrez une lettre de confirmation de votre registre de noms de domaine.
Pourquoi transférer les noms de domaine chez Hostinger ?
Pas de temps perdu
La plupart des transferts de noms de domaine incluent un renouvellement d'un an à la date d'expiration actuelle de votre nom de domaine.
Gestion facile des noms de domaine
Hostinger propose une grande variété d'outils pour satisfaire les besoins des utilisateurs avancés et des développeurs de sites internet, tout en un seul endroit
Protection de la vie privée gratuite
La protection de la vie privée WHOIS gratuite est incluse avec chaque enregistrement de nom de domaine éligible
Consultez nos tarifs de transfert ci-dessous
Prix de renouvellement 16,99 € /an
Prix de renouvellement 10,99 € /an
Prix de renouvellement 8,99 € /an
Prix de renouvellement 13,99 € /an
Prix de renouvellement 8,99 € /an
Prix de renouvellement 15,99 € /an
Prix de renouvellement 9,99 € /an
Prix de renouvellement 9,99 € /an
Prix de renouvellement 12,99 € /an
Prix de renouvellement 6,49 € /an