Gagnez jusqu'à 450 $ lors de votre premier parrainage. La personne parrainée bénéficiera également d'une réduction de 20 % !
Fonctionnement du programme
Parrainez un ami
Choisissez un plan adapté à ses besoins ou envoyez-lui simplement un lien de parrainage.
Obtenez une récompense
Obtenez une récompense si l'un de vos amis achète un plan et l'utilise pendant plus de 45 jours.
Recevez votre paiement
Vos gains vous sont envoyés par PayPal, virement bancaire ou solde Hostinger (bientôt disponible).
Nos produits éligibles au parrainage
Hébergement web
Hébergement VPS
Agency hosting
Hostinger Horizons
Email professionnel
Créateur de sites internet
Hostinger Reach
Parrainez comme vous le souhaitez
Envoyez un lien personnalisé
Invitez-les par email
Parrainez un(e) client(e) et accédez à son compte PRO
Choisissez votre moyen de paiement
PayPal ou virement bancaire
Recevez automatiquement votre argent par PayPal (généralement le jour même) ou par virement bancaire.
Solde Hostinger
Conservez l'argent sur votre solde Hostinger pour acheter, renouveler ou améliorer vos propres abonnements.