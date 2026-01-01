sur l'hébergement pour agences
Hébergement professionnel conçu pour les agences
Hébergement pour agences tout-en-un
Performances exceptionnelles
Notre serveur web est optimisé pour accélérer la vitesse de vos sites jusqu'à 40 %, sans extensions supplémentaires ni configuration complexe.
Accès collaborateur
Accordez à l'un de vos clients ou collègues l'accès à un site spécifique pour une collaboration simple et sécurisée.
Évolution facile
Avec l'hébergement pour agences, gérez jusqu'à 300 sites avec un seul pack et réduisez vos dépenses.
Isolation des sites
Chaque site fonctionne dans son propre environnement, garantissant des performances optimales et éliminant les risques de sécurité entre sites.
Gérez vos sites clients sans effort
Un tableau de bord pour tous vos sites
Environnements de staging sans risque
Collaboration simplifiée
Migrations illimitées gratuites
Clonage de site en 1 clic
Sauvegardes automatiques quotidiennes
Hébergement web conçu pour les professionnels
Agency Startup
Optimisé pour les entreprises et les sites d'e-commerce.
Ressources
Abonnement de 12 mois. Vous paierez 49 €/mois au moment du renouvellement.
Chaque plan inclut tous les outils de développement dont vous avez besoin
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.
Hébergez tous vos projets au même endroit
Applications en vibe coding
Hébergez vos applications front-end rapidement, facilement et en toute sécurité.
Créateur de sites internet de Hostinger
Créez des sites rapidement grâce à une interface intuitive en glisser-déposer.
WordPress
Gérez des sites puissants et flexibles avec un accès complet aux thèmes, extensions et personnalisations.
PHP/HTML personnalisé
Déployez facilement vos projets personnalisés (Laravel, Prestashop ou tout autre projet basé sur PHP).
J'apprécie vraiment l'interface utilisateur. Je peux créer un projet pour un client et le lancer en 30 minutes.Lire le témoignage de notre client
Les spécialistes Hostinger ont toujours été là pour m'aider dès que j'avais du mal à migrer les noms de domaine de mes clients ou à accéder au backend de mon site.Lire le témoignage de notre client
La qualité de l'expérience client chez Hostinger m'a vraiment impressionné. Je n'ai plus à me soucier des contraintes techniques et je peux me concentrer à 100 % sur la partie créative de mon travail.Lire le témoignage de notre client