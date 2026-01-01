Nom de domaine gratuit

Un nom de domaine est l'adresse de votre site, composée d'un nom de site et d'une extension de nom de domaine. Ils facilitent la navigation sur l'internet, l'alternative étant l'utilisation d'adresses IP.

Une extension de nom de domaine est la dernière partie, située juste après le point. Elle peut être générique, comme .com, .net ou .online, ou préciser l'objectif ou l'emplacement du site, comme .store, .edu ou .co.uk.