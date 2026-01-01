Nom de domaine gratuit

Entrez le nom de votre choix et inscrivez-vous pour 12 mois d'hébergement web pour obtenir un nom de domaine de site gratuit.

Une protection gratuite de la vie privée est incluse dans chaque nom de domaine éligible

Vous avez déjà un nom de domaine ?

Transférez-le

Commencez votre voyage avec un nom de domaine gratuit

Achetez un plan annuel d'hébergement partagé Premium ou Business et obtenez une extension de nom de domaine de premier niveau gratuite pendant la première année.

Profitez des fonctionnalités Premium

Les deux éléments fondamentaux d'une forte présence en ligne sont un excellent nom de domaine et un hébergement web rapide. Inscrivez-vous chez Hostinger pour obtenir tous les outils dont vous avez besoin.
Réclamez votre nom de domaine gratuit
Profitez des fonctionnalités Premium

Obtenir les noms de domaine parfaits

Nos noms de domaine gratuits comprennent les extensions les plus populaires. Choisissez celui qui convient le mieux à votre site et commencez votre voyage en ligne dès aujourd'hui.
Obtenir les noms de domaine parfaits

Choisissez votre plan d'hébergement web

Choisissez un plan d'hébergement et obtenez un nom de domaine gratuit pour votre site.
-85 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
1,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Le plus populaire
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
Support expert 24h/24 et 7j/7

Notre équipe d'experts est prête à vous aider à tout moment de la journée. Qu'il s'agisse de la configuration de votre nom de domaine gratuit, de la création de comptes email basés sur des noms de domaine, ou de l'hébergement web en général, nous vous aiderons à résoudre tous les problèmes rencontrés.
Support expert 24h/24 et 7j/7

Hébergement fiable

Nos plans d'hébergement comprennent l'enregistrement gratuit d'un nom de domaine, un créateur de site, des sauvegardes régulières, une bande passante illimitée et une garantie de disponibilité de 99,9 %. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la création de votre site ou sur le développement de votre activité en ligne.
Hébergement fiable

Email professionnel gratuit

Renforcez votre présence en ligne en utilisant le nom de votre entreprise dans votre adresse email. Terminez l'enregistrement gratuit du nom de domaine et utilisez-le pour créer un compte email personnalisé pour votre entreprise.
Choisissez votre nom de domaine
Email professionnel gratuit

Besoin de plus de puissance ? Essayez l'hébergement Cloud

Essayez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

FAQ sur les noms de domaine gratuits

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos noms de domaine gratuits.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Existe-t-il une liste des extensions de noms de domaine gratuits ?

Comment obtenir un nom de domaine gratuit ?

Y a-t-il d'autres coûts associés ?

Comment procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine gratuit ?

Comment Hostinger peut-il offrir des noms de domaine gratuits pour vos sites ?

Puis-je transférer mes noms de domaine gratuits vers un autre registrar ?

Puis-je utiliser mon enregistrement de nom gratuit pour créer une adresse email basée sur un nom de domaine ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

