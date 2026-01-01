Up to 63% off

Game server hosting

Jouez à des jeux selon vos propres règles

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
Scanner de logiciels malveillants
Assistant IA
Choisissez votre plan d'hébergement de serveur de jeux

Game Panel 1
4,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 119,76 € (prix d'origine : 311,76 €). Renouvellement au prix de 8,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Game Panel 2
6,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 167,76 € (prix d'origine : 383,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
Game Panel 4
9,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 239,76 € (prix d'origine : 647,76 €). Renouvellement au prix de 21,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
Game Panel 8
19,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 479,76 € (prix d'origine : 1.271,76 €). Renouvellement au prix de 43,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Maximisez la stabilité, profitez de la flexibilité

Le serveur de jeu dédié offre des possibilités infinies pour personnaliser vos jeux et créer une communauté.

Configurez les paramètres de votre serveur et personnalisez votre jeu avec un accès root complet, jouez avec vos amis en privé, et mettez à niveau pour obtenir plus de ressources lorsque votre communauté s'agrandit. Vous n'êtes pas sûr du jeu auquel vous voulez jouer ? Pas de problème, hébergez plusieurs jeux et passez de l'un à l'autre.
Votre prochaine aventure de jeu vous attend

Débloquez des performances exceptionnelles, davantage d'options de personnalisation et des sessions de jeu privées avec vos amis, le tout sur votre propre serveur de jeu.

Personnalisation et contrôle

Vos jeux, votre serveur, vos règles. Obtenez un accès root complet au serveur et personnalisez vos jeux à votre guise.

Des performances exceptionnelles

Technologie de renom pour vos jeux. Profitez des processeurs AMD EPYC et du stockage SSD NVMe.

Récupération de données

Ne vous inquiétez pas de perdre vos données : restaurez-les à partir de sauvegardes automatiques et prenez un snapshot avant de procéder à des changements majeurs.

Hébergez votre serveur de jeu là où vous jouez

Choisissez parmi nos data centers situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez le serveur le plus proche de votre communauté pour une expérience de jeu optimale.

Hébergeur VPS reconnu et de confiance

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Nous sommes là pour vous aider

Bénéficiez d'une adresse IP dédiée, d'un pare-feu intégré et d'une protection DDoS pour sécuriser votre serveur contre les cybermenaces. Profitez d'une gestion facile avec un tableau de contrôle convivial et des configurations instantanées pour plus de 100 jeux populaires, y compris Minecraft, ARK: Survival Evolved, Counter-Strike, Palworld, et plus encore.

Jouez facilement sur un VPS : Lancez votre serveur de jeu instantanément

Choisissez parmi +100 jeux et configurez votre serveur en quelques clics. Si vous vous lassez de vos parties, changez de jeu à tout instant.

Enshrouded

Minecraft

Palworld

Rust

Satisfactory

Terraria

Valheim

FAQ sur l'hébergement de serveur de jeu

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos services d'hébergement VPS de serveurs de jeux.

Qu'est-ce qu'un serveur de jeu ?

Quels sont les avantages de l'hébergement de mon propre serveur de jeu ?

Quelles sont les spécifications matérielles des serveurs, y compris le processeur, la mémoire vive et le type de stockage ?

Quelle protection offrez-vous contre les attaques potentielles ?

Puis-je changer de plan ou mettre à niveau mon hébergement de serveur de jeux plus tard ?

Quel type de support recevrai-je ?

