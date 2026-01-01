Le nombre varie en fonction du plan d'hébergement de serveur Terraria que vous avez choisi. Par exemple, notre plan Game Panel 1 propose 1 cœur vCPU, 4 Go de RAM et 50 Go de stockage SSD NVMe, ce qui est suffisant pour héberger un monde de taille moyenne avec environ 50 joueurs.

Si vous souhaitez créer des mondes plus vastes avec des mods exigeants en ressources et accueillir encore plus de joueurs, le plan Game Panel 2 est le choix idéal. Pour seulement 2 € de plus, vous bénéficierez du double de ressources : un processeur à double cœur, 8 Go de RAM et 100 Go de stockage NVMe.