hébergement de serveur Terraria

Un hébergeur de serveur Terraria vous permet d'héberger et de jouer au célèbre jeu bac à sable sur votre propre serveur. Ajoutez des mods pour enrichir votre expérience de jeu, invitez des amis, affrontez des boss ensemble et personnalisez le serveur selon vos envies.

Grâce à l'hébergement de serveurs Terraria de Hostinger, vous pouvez jouer sans vous soucier des ralentissements. Nous utilisons des processeurs AMD EPYC de pointe, un stockage SSD NVMe, ainsi qu'un réseau de 300 Mbit/s pour votre serveur Terraria afin de garantir une expérience de jeu fluide.