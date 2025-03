Ambos os nossos planos de alojamento VPS e alojamento cloud são adequados para sites com uso intensivo de recursos que exigem alta disponibilidade, velocidade máxima e segurança.

A principal diferença está na sua gestão. Como oferecemos serviços geridos de alojamento cloud, cuidamos da segurança do seu servidor. Além do apoio de Sucesso do Cliente 24/7, o nosso alojamento cloud vem com vários recursos, como atualizações automáticas do WordPress. Dito isto, não poderá brincar com as configurações do servidor.

Por outro lado, terá controlo total sobre o seu servidor privado virtual. Isto significa que pode instalar qualquer sistema operativo e software adicional, bem como configurar as definições. No entanto, precisa de ter alguns conhecimentos de TI para gerir o servidor.